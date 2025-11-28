Ryan Castro anuncia su próxima canción decembrina con inédito video en redes

Ryan Castro ha vuelto a sorprender a sus más fieles fanáticos al compartir, en las horas más recientes, un pequeño adelanto del videoclip oficial de su próxima canción con la que se le daría la bienvenida a la navidad.

El antioqueño se ha sumado a esta impactante dinámica al salirse de su estilo urbano para evocar los ritmos tradicionales de la música tropical colombiana durante las épocas decembrinas, fechas en donde los colombianos escuchan con mayor frecuencia este género musical.

Ryan Castro anuncia su próxima canción decembrina

El intérprete de ‘Sanka’ ha vuelto a sorprender a sus seguidores al sacar, por tercer año consecutivo, una canción especial para darle la bienvenida al mes de diciembre. En esta ocasión, el paisa compartió un avance del presunto video oficial en el que se observa una estelar actuación por parte de J Balvin, el Tino Asprilla y Esperanza Gómez, quienes protagonizaron una historia dramática y divertida.

En el clip se exaltan los diferentes efectos visuales ya que el video inicia en una caballeriza en donde el Tino sería un hombre adinerado que termina regalándole dinero a J Balvin para su próximo concierto en Medellín.

Por su parte, Castro llega en una carroza que va sujetada a una camioneta, vehículo que deja ver la sustitución de los autos de tracción animal.

El cantante sorprende al Tino al regalarle una tradicional ancheta, típica de la cultura colombiana en navidad, mientras desata comentarios por parte de Balvin, quien observa la escena. Seguido de esto, Castro se encuentra con Esperanza Gómez, quien desarrolla una conversación al sostener un gallo en sus manos.

Según el artista, la canción estará disponible el 1 de diciembre, a las 8:00 p.m., en todas las plataformas musicales ya que celebró la tradición de lanzar música propia del género tropical en dicha época del año.

Ryan Castro se apropia de las tendencias

No cabe duda de que Ryan Castro ha logrado utilizar, de manera acertada, cada una de las estrategias de marketing que también lo han llevado a conquistar las redes sociales y ampliar su fanaticada.

Sus colaboraciones con distintos creadores de contenido también han sido parte de su impacto en las nuevas audiencias, que logran migrar de redes sociales como TikTok e Instagram a plataformas musicales como Spotify y YouTube.

Sin duda alguna, Ryan Castro ha logrado generar, de manera articulada, una apropiación de los ecosistemas digitales para no solo impactar con su música, sino también con su influencia cultural.