Los mensajes de Isabella Ladera previos a la filtración de su presunto video con Beéle

El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado ante la presunta filtración de un video personal en el que aparentemente son protagonistas el cantante Beéle y la modelo Isabella Ladera.

Ante el impacto de los internautas, los más fieles fanáticos de las celebridades han manifestado su interés por conocer las primeras declaraciones de ambos famosos y posibles medidas legales que se lleguen a adoptar ante la polémica.

Isabella Ladera se habría pronunciado antes del video

La modelo impactó al compartir una serie de comentarios, por medio de su cuenta oficial en la red social Threads, que, según sus más fieles fanáticos, podrían estar relacionados con la viralización del video que se llevó a cabo horas después.

En estos mensajes la mujer realiza importantes afirmaciones sobre los impactos negativos de las decepciones amorosas, la influencia de las relaciones sanas, la falta de importancia del pasado, entre otros asuntos personales.

Así mismo, Ladera hace énfasis en la importancia de transformar las cosas a su favor por lo que esto alertó aún más a sus seguidores, pues, según algunos internautas, dichas frases estarían ampliamente relacionadas con la polémica.

La modelo no se ha pronunciado formalmente sobre el asunto, pues el nombre de la venezolana y el cantante ya son tendencia en todas las redes sociales.

Por su parte, el intérprete de ‘Morena’ tampoco se ha pronunciado sobre la polémica viral que se ha tomado las redes sociales en las horas más recientes. No obstante, el cantante barranquillero sorprendió al compartir una fotografía, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en el que exalta el puesto número 6 de su álbum 'Borondo' a nivel global.

Relacionan texto de Camila Rodríguez con polémica de Beéle

Las redes sociales tienen en el radas las distintas reacciones que se puedan generar alrededor del escándalo en el que se podría ver afectada la integridad de ambas celebridades.

Por esto, los internautas han hecho especial énfasis en un reel que compartió Camila Rodríguez, expareja del cantante, horas previas a la polémica, en el que exaltan la sutileza de la mujer frente a las polémicas legales en las que también se ha visto envuelta con el barranquillero.