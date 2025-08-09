Exreina de belleza se pronunció sobre el video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle

Un reciente escándalo en las redes sociales sacudió el mundo del entretenimiento, y una voz autorizada en el universo de los certámenes de belleza alzó la suya para opinar al respecto.

Se trata de Valeria Giraldo Toro, reconocida por su participación en Miss Universe Colombia, quien entró en la polémica generada por la filtración de un video íntimo que involucra a la modelo Isabella Ladera y al cantante urbano Beéle.

La exreina, conocida por su franqueza puso en duda la versión de que la grabación se "filtró" accidentalmente, sugiriendo una teoría que encendió aún más la conversación en el ámbito digital.

Isabella Ladera y Beéle en el ojo del huracán: ¿Qué dijo Valeria Giraldo?

La controversia, que ha mantenido a Isabella Ladera y Beéle en el centro de la atención mediática, tomó un nuevo giro cuando Giraldo Toro compartió su perspectiva.

Su comentario, publicado en la red social 'X', se hizo viral de inmediato, generando un intenso debate entre los usuarios.

La modelo y exconcursante de belleza expresó su escepticismo sobre cómo este tipo de material íntimo termina en el dominio público, si supuestamente solo es propiedad de las dos personas que lo protagonizan.

Con un tono directo, la exreina fue clara en su mensaje:

"Nunca creo en eso de un video int*mo 'filtrado' en donde no saben cómo se filtró. Si se supone que solo es propiedad de las dos personas del video, ¿Cómo es posible que se filtre? Siempre pienso que alguno de los dos lo filtra internacional"

Este punto de vista resonó con muchos internautas, quienes compartieron la misma sospecha, reforzando la idea de que la exposición del video podría haber sido una estrategia deliberada.

La contundente afirmación de Valeria Giraldo Toro y el polémico video ha añadido una capa de complejidad al escándalo, empujando a los usuarios a especular sobre las motivaciones detrás de la filtración.

Mientras tanto, ni Isabella Ladera ni Beéle han emitido un comunicado oficial, manteniendo un silencio que solo alimenta las teorías y los debates en línea.