La IA es cada vez menos sostenible: expertos piden acciones inmediatas para frenar su impacto ambiental

El rápido crecimiento de la inteligencia artificial está generando una presión sin precedentes sobre los recursos del planeta.

A medida que aumenta la demanda de cómputo para entrenar modelos de lenguaje y mantener servicios activos, el consumo energético y la huella ambiental de los sistemas de IA se disparan.

Los investigadores advierten que, para 2028, más del 50% del uso de energía de los centros de datos podría deberse a cargas de trabajo de IA, un panorama que plantea interrogantes urgentes sobre sostenibilidad y eficiencia tecnológica.

Ante este escenario, NTT DATA, líder global en servicios de tecnología, negocios digitales e inteligencia artificial, presentó el White Paper “IA Sostenible para un Mañana más Verde”, un documento que llama a integrar la sostenibilidad en cada capa del desarrollo y despliegue de la IA.

La compañía destaca que implementar soluciones innovadoras no solo es una responsabilidad corporativa, sino también una oportunidad estratégica para crear valor duradero, fortalecer las organizaciones y reducir el consumo de recursos esenciales.

Impacto ambiental y oportunidades de innovación

El informe advierte que la IA no solo genera impacto ambiental, sino que también puede ser clave para mitigarlo mediante innovación sostenible. Entre los principales efectos se incluyen el consumo de agua para sistemas de enfriamiento de centros de datos, los desechos electrónicos y la extracción de minerales de tierras raras para la producción de hardware.

"Las consecuencias de recursos del rápido crecimiento y adopción de la IA son desalentadoras, pero la tecnología también puede empoderar soluciones innovadoras para los problemas ambientales que crea", dijo David Costa, jefe de la Sede de Innovación en Sostenibilidad de NTT DATA.

"Las increíbles capacidades de la IA pueden ayudar a gestionar las redes de energía de manera más eficiente, reducir las emisiones generales, modelar riesgos ambientales y mejorar la conservación del agua. Es vital que las organizaciones reconozcan el desafío y construyan sostenibilidad en los sistemas de IA desde el principio", agregó Costa.

Recomendaciones para una IA sostenible

El documento plantea que alcanzar una inteligencia artificial verdaderamente sostenible requiere un cambio de enfoque en toda la industria. No se trata solo de hacer que los sistemas sean más rápidos o precisos, sino de diseñarlos desde el inicio para consumir menos energía, reducir emisiones y aprovechar los recursos con responsabilidad.

Entre las recomendaciones destacan: