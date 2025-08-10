Tuboleta confirma cancelación de concierto en el Movistar Arena: habrá devolución de dinero

El panorama de los conciertos en Colombia vuelve a ser noticia. En esta ocasión, el protagonista es el evento que el legendario cantante Billy Idol tenía programado para el 25 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, el cual fue oficialmente cancelado, según confirmó Tuboleta a través de un comunicado.

Cancelación oficial concierto Billy Idol

La empresa explicó que la decisión se debe a “motivos logísticos”, lo que obligó a suspender el show incluido en la gira It’s a Nice Day to... Tour Again.

“Lamentamos cualquier inconveniente que esta cancelación por fuerza mayor pueda causar. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas y agradecemos el entendimiento del público”, expresó Tuboleta.

¿Qué dijo Tuboleta sobre los reembolsos?

En el mismo comunicado, la boletera detalló cómo será el proceso de devolución del dinero para quienes ya habían adquirido entradas. Las solicitudes podrán realizarse desde la fecha de publicación del comunicado y hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Las solicitudes podrán realizarse a través del enlace dispuesto por Tuboleta. Ten en cuenta que el valor de los servicios de boletería y envío no está incluido en el reembolso, por tratarse de servicios ya prestados”, señaló la empresa.

Además, quienes compraron con tarjeta débito o en efectivo podrán reclamar el dinero en la red de puntos Efecty. Este proceso tendrá un costo administrativo de $6.000 por cada $1.000.000, que será descontado del total de la compra.

El anuncio ha causado tristeza entre los seguidores del artista británico, quienes esperaban su presentación en uno de los escenarios más importantes del país.

Tuboleta finalizó su mensaje agradeciendo el interés del público y asegurando que espera “reencontrarse pronto en una próxima ocasión”.