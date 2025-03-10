CANAL RCN
Tendencias

Shakira causa revuelo tras presunto beso en pleno concierto | VIDEO

Shakira vuelve a ser tendencia tras un supuesto beso con un misterioso acompañante durante su show y las reacciones no se hicieron esperar.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
02:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de redes sociales, se viralizó un video de Shakira en donde se veía muy cerca a un hombre.

¿Qué pasará con concierto de Shakira, Guns N' Roses y más artistas que tendrán lugar en Vive Claro?
RELACIONADO

¿Qué pasará con concierto de Shakira, Guns N' Roses y más artistas que tendrán lugar en Vive Claro?

Shakira es captada cerca de un hombre en pleno concierto

No es un secreto que la barranquillera está arrasando con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, considerada una de las más exitosas a nivel mundial. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video que generó comentarios, pues en las imágenes la cantante aparecía muy cerca de otra persona.

Al analizar la misma escena desde otro ángulo, se aclaró la situación: lejos de tratarse de un gesto romántico, se trataba simplemente de un hombre que le ofrecía agua para que pudiera continuar con su show.

De esta manera, quedaron desmentidas las especulaciones y se evidenció cómo un cambio de perspectiva puede alterar la interpretación de un hecho.

 

Camarógrafo de Shakira cae al grabarla en concierto y su reacción genera fuertes críticas
RELACIONADO

Camarógrafo de Shakira cae al grabarla en concierto y su reacción genera fuertes críticas

¿Shakira y Antonio de la Rúa están saliendo?

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a estar en el centro de la polémica, pues han sido vistos juntos en varias ocasiones.

Recordemos que ambos comenzaron su vínculo en el año 2000 tras conocerse en una cena en Argentina y se extendió durante poco más de una década, hasta que en enero de 2011 anunciaron su separación.

Ahora bien, la barranquillera se presentó en el Global Citizen de Nueva York, donde rápidamente se viralizó un video que mostraba a Antonio de la Rúa entre el público, a la espera del inicio del show.

Estos encuentros han despertado todo tipo de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación. No obstante, ni Shakira ni Antonio se han pronunciado al respecto, lo que mantiene a sus seguidores a la expectativa y alimenta aún más la curiosidad sobre la verdadera relación que existe actualmente entre ambos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

La sentida despedida de B-King: así lo homenajearon sus amigos y familiares

Redes sociales

Westcol sorprendió a Karina García con romántico regalo y aclaró rumores sobre posible romance

Redes sociales

Primera reacción de Laura de León tras posible ruptura con Salomón Bustamente

Otras Noticias

Manizales

Declaran inimputable a mujer que asesinó a su hija en Manizales: esta fue la razón

La menor de 2 años fue atacada con un arma blanca por su madre en julio de 2021.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 3 de octubre de 2025

¡Los ganadores del Super Astro Sol de este viernes 3 de octubre ya se conocieron! Descubra el resultado exacto aquí.

Lamine Yamal

Lamine Yamal no estará con España tras recaer de su lesión

Estados Unidos

Trump dio un ultimátum a Hamás para aceptar su plan de paz: tienen hasta el domingo en la noche

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética