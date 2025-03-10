Shakira causa revuelo tras presunto beso en pleno concierto | VIDEO

A través de redes sociales, se viralizó un video de Shakira en donde se veía muy cerca a un hombre.

Shakira es captada cerca de un hombre en pleno concierto

No es un secreto que la barranquillera está arrasando con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour , considerada una de las más exitosas a nivel mundial. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video que generó comentarios, pues en las imágenes la cantante aparecía muy cerca de otra persona.

Al analizar la misma escena desde otro ángulo, se aclaró la situación: lejos de tratarse de un gesto romántico, se trataba simplemente de un hombre que le ofrecía agua para que pudiera continuar con su show.

De esta manera, quedaron desmentidas las especulaciones y se evidenció cómo un cambio de perspectiva puede alterar la interpretación de un hecho.

¿Shakira y Antonio de la Rúa están saliendo?

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a estar en el centro de la polémica, pues han sido vistos juntos en varias ocasiones.

Recordemos que ambos comenzaron su vínculo en el año 2000 tras conocerse en una cena en Argentina y se extendió durante poco más de una década, hasta que en enero de 2011 anunciaron su separación.

Ahora bien, la barranquillera se presentó en el Global Citizen de Nueva York, donde rápidamente se viralizó un video que mostraba a Antonio de la Rúa entre el público, a la espera del inicio del show.

Estos encuentros han despertado todo tipo de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación. No obstante, ni Shakira ni Antonio se han pronunciado al respecto, lo que mantiene a sus seguidores a la expectativa y alimenta aún más la curiosidad sobre la verdadera relación que existe actualmente entre ambos.