Revelaron el último parte médico de Miss Jamaica: "Fractura y hemorragia intracraneal"

La organización Miss Universo y la familia de Gabrielle Henry publicaron un nuevo parte médico que confirma que la Miss Jamaica sufrió una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas tras su caída durante el desfile preliminar del 19 de noviembre.

El accidente ocurrió cuando la candidata cayó a través de una abertura en la pasarela y fue trasladada de inmediato a un hospital en Bangkok. El comunicado señala que Henry fue ingresada directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció en estado crítico bajo monitoreo neurológico constante.

Supervisión médica y plan de repatriación

Se indica que la modelo continúa bajo supervisión médica 24/7 debido a la gravedad de sus lesiones. Henry será repatriada acompañada por un equipo médico de escolta completo y, al llegar a su país, será trasladada directamente a un hospital para continuar con su tratamiento y recuperación.

La organización Miss Universo reiteró que ha cubierto todos los gastos derivados del incidente, incluidos los relativos al vuelo de repatriación y la atención futura.

La familia Henry expresó agradecimiento por el apoyo recibido y destacó la atención y presencia constante de la organización Miss Universo durante la hospitalización de la candidata.

Comunicaciones de Miss Universe Jamaica y aclaraciones oficiales

La Miss Universe Jamaica Organization informó que Henry continúa mostrando avances en su recuperación y que se espera su alta hospitalaria en los próximos días.

En relación con versiones externas, Miss Universo aclaró que nunca culpó a Henry por la caída ocurrida en el desfile preliminar. Esta aclaración responde a declaraciones de Miss Haití, quien afirmó que se había sugerido que la jamaicana “no prestaba atención”. La organización calificó tales afirmaciones como inexactas y reiteró que no reflejan los hechos del incidente.