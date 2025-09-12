CANAL RCN
Tendencias

Revelaron el último parte médico de Miss Jamaica: "Fractura y hemorragia intracraneal"

El parte médico confirmó la gravedad de las lesiones de Gabrielle Henry, su monitoreo continuo y los detalles del proceso de repatriación.

Miss Jamaica estado de salud tras caída
FOTO: Miss Jamaica IG | Freepik

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
11:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La organización Miss Universo y la familia de Gabrielle Henry publicaron un nuevo parte médico que confirma que la Miss Jamaica sufrió una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas tras su caída durante el desfile preliminar del 19 de noviembre.

Miss Jamaica continúa en UCI tras su fuerte caída en Miss Universo: piden oraciones por su salud
RELACIONADO

Miss Jamaica continúa en UCI tras su fuerte caída en Miss Universo: piden oraciones por su salud

El accidente ocurrió cuando la candidata cayó a través de una abertura en la pasarela y fue trasladada de inmediato a un hospital en Bangkok. El comunicado señala que Henry fue ingresada directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció en estado crítico bajo monitoreo neurológico constante.

Supervisión médica y plan de repatriación

Se indica que la modelo continúa bajo supervisión médica 24/7 debido a la gravedad de sus lesiones. Henry será repatriada acompañada por un equipo médico de escolta completo y, al llegar a su país, será trasladada directamente a un hospital para continuar con su tratamiento y recuperación.

La organización Miss Universo reiteró que ha cubierto todos los gastos derivados del incidente, incluidos los relativos al vuelo de repatriación y la atención futura.

La familia Henry expresó agradecimiento por el apoyo recibido y destacó la atención y presencia constante de la organización Miss Universo durante la hospitalización de la candidata.

Comunicaciones de Miss Universe Jamaica y aclaraciones oficiales

La Miss Universe Jamaica Organization informó que Henry continúa mostrando avances en su recuperación y que se espera su alta hospitalaria en los próximos días.

Así fue la trágica caída de Miss Jamaica en Miss Universe: terminó en un hospital
RELACIONADO

Así fue la trágica caída de Miss Jamaica en Miss Universe: terminó en un hospital

En relación con versiones externas, Miss Universo aclaró que nunca culpó a Henry por la caída ocurrida en el desfile preliminar. Esta aclaración responde a declaraciones de Miss Haití, quien afirmó que se había sugerido que la jamaicana “no prestaba atención”. La organización calificó tales afirmaciones como inexactas y reiteró que no reflejan los hechos del incidente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

En video: así fue la agresión a Lokillo en medio de un evento de freestyle

Artistas

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras pasar dos semanas secuestrado: video

Tecnología

Estos son los audífonos con IA que ajustan el sonido y cancelan el ruido exterior

Otras Noticias

Ucrania

Jóvenes fueron engañados y terminaron siendo llevados a la guerra en Ucrania: varios ya han muerto

Varios ya murieron y las familias claman por repatriación.

María Corina Machado

Rueda de prensa de María Corina Machado en Oslo fue cancelada

La conferencia de este martes 9 de diciembre se canceló. Hay intriga por el paradero de Machado.

América de Cali

Puso fin a su ciclo en América de Cali tras varios años en el club: "Fue mi último baile"

Comercio

Supermercado D1 lanzó innovadora herramienta que facilitará el mercado para millones de colombianos

Reforma a la Salud

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?