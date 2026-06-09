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Blessd anunció su gira musical por Latinoamérica tras ser citado por la Fiscalía

El antioqueño dio a conocer las fechas oficiales de su próxima gira en medio de la polémica legal por presunto secuestro extorsivo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 09 de 2026
02:04 p. m.
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Stiven Mesa, más conocido como Blessd, se ha tomado el tema de conversación en los días más recientes tras ser citado por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento para este 9 de junio.

Pese a los pronunciamientos por parte de la defensa del paisa y el amplio debate que se ha generado en redes, el cantante anunció su nueva gira musical por Latinoamérica a días que su pareja de a luz a su primer hijo.

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Blessd anunció su nueva gira musical

Ante la situación legal que enfrenta el intérprete de ‘Mírame’, en días recientes fueron reveladas las fechas que este tiene estipuladas para presentarse en una gira completa por Latinoamérica. En su agenda incluye distintos países como Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Chile, entre otros.

La venta general estará disponible el próximo 11 de junio y se reveló que próximamente se darán a conocer nuevas fechas en más países.

Dicho anuncio se dio en medio del estreno de un comentado clip, que contó con la participación de Aida Victoria Merlano, en donde promocionó su nueva gira mundial ‘El Peor Hombre del Mundo’ que ya ha generado amplios comentarios por su situación legal y la aproximación del nacimiento de su primer hijo.

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¿Qué dijo la defensa de Blessd al ser citado?

Por medio de un comunicado oficial, dado a conocer por la firma Arango Trespalacios Defensa y Casación Penal, los representantes legales del artista explicaron que este no estuvo presente en la reunión en la que, según el denunciante, se generaron intimidaciones, agresiones físicas y amenazas con arma de fuego.

Así mismo, señalaron que el origen de la controversia se encuentra relacionada con el uso no autorizado de la imagen del artista al recordar que el denunciante, al parecer, habría utilizado el nombre y la música del paisa para imitarlo en diferentes escenarios.

En el comunicado los abogados también aseguran que, tras más de dos años de investigaciones, la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de reactivar la investigación y modificar la calificación jurídica inicial.

La audiencia se realizará este martes 9 de junio sobre las 6:00 p.m. y se llevará a cabo de manera virtual.

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