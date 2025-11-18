Blessd rompió el silencio y reveló si existió la supuesta "cachetada" de Feid

Siguen apareciendo versiones alrededor de lo que habría sucedido entre Feid y Blessd durante la final de la Copa América en uno de los palcos donde los artistas compartían junto a algunos colegas, pues se habla de una pelea entre ambos artistas.

Esta polémica se reavivó luego de que el cantante caleño Pirlo, quien tiene confrontaciones públicas con Blessd, apareciera en una trasmisión en vivo en donde manifestó que esperaría encontrarse al reggaetonero paisa para "pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo".

Esta situación llevó a que los comentarios en redes sociales explotaran, lo que llevó a 'El Bendito' a tener que romper el silencio y entregar sus declaraciones al respecto.

¿Qué dijo Blessd tras las declaraciones de Pirlo?

Blessd reapareció en un en vivo de TikTok para desmentir de manera categórica esa versión. “A mí nadie me ha pegado en la cara… fue un inconveniente que pasó… una pelea entre dos hombres”, afirmó.

Además, aprovechó el momento para criticar a quienes “hablan de él” para generar interacción en redes, lanzando una indirecta muy directa a Pirlo, artista con el que colaboró en el pasado, borrando de plataformas sus las canciones entre ambos recientemente.

Las versiones ajenas a los cantantes sobre la supuesta pelea Blessd y Feid

Todo comenzó cuando el programa Dímelo King difundió un audio anónimo en el que se aseguraba que Feid estaba molesto por la colaboración de Blessd con Anuel, llegando incluso a “tocarle la cara” durante el partido. Este material reforzó la percepción de un altercado físico en el palco.

La periodista Daniella Durán, encargada de la logística de las suites VIP, ofreció una de las versiones más detalladas. Aseguró que desde el inicio percibió un ambiente tenso, especialmente cuando notó que Feid y Blessd no se saludaron. Explicó que ambos estaban destinados a promocionar la canción +57, lo que llevó a sus equipos a insistir en sentarlos juntos.

Tras el partido, Durán fue informada de que los artistas se habían ido “a los golpes”, lo que la llevó a evacuar a la familia de Karol G a una suite más tranquila.