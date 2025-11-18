CANAL RCN
Tendencias

Blessd rompió el silencio y reveló si existió la supuesta "cachetada" de Feid

El cantante antioqueño respondió a una reciente declaración en donde se indicó que Feid lo habría golpeado.

Blessd Feid
FOTO: Instagram

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Siguen apareciendo versiones alrededor de lo que habría sucedido entre Feid y Blessd durante la final de la Copa América en uno de los palcos donde los artistas compartían junto a algunos colegas, pues se habla de una pelea entre ambos artistas.

No caiga: convocatoria para trabajar en concierto de Blessd en Bogotá es falsa
RELACIONADO

No caiga: convocatoria para trabajar en concierto de Blessd en Bogotá es falsa

Esta polémica se reavivó luego de que el cantante caleño Pirlo, quien tiene confrontaciones públicas con Blessd, apareciera en una trasmisión en vivo en donde manifestó que esperaría encontrarse al reggaetonero paisa para "pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo".

Esta situación llevó a que los comentarios en redes sociales explotaran, lo que llevó a 'El Bendito' a tener que romper el silencio y entregar sus declaraciones al respecto.

¿Qué dijo Blessd tras las declaraciones de Pirlo?

Blessd reapareció en un en vivo de TikTok para desmentir de manera categórica esa versión. “A mí nadie me ha pegado en la cara… fue un inconveniente que pasó… una pelea entre dos hombres”, afirmó.

Además, aprovechó el momento para criticar a quienes “hablan de él” para generar interacción en redes, lanzando una indirecta muy directa a Pirlo, artista con el que colaboró en el pasado, borrando de plataformas sus las canciones entre ambos recientemente.

Las versiones ajenas a los cantantes sobre la supuesta pelea Blessd y Feid

Todo comenzó cuando el programa Dímelo King difundió un audio anónimo en el que se aseguraba que Feid estaba molesto por la colaboración de Blessd con Anuel, llegando incluso a “tocarle la cara” durante el partido. Este material reforzó la percepción de un altercado físico en el palco.

Pirlo arremete contra Blessd: "Para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo"
RELACIONADO

Pirlo arremete contra Blessd: "Para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo"

La periodista Daniella Durán, encargada de la logística de las suites VIP, ofreció una de las versiones más detalladas. Aseguró que desde el inicio percibió un ambiente tenso, especialmente cuando notó que Feid y Blessd no se saludaron. Explicó que ambos estaban destinados a promocionar la canción +57, lo que llevó a sus equipos a insistir en sentarlos juntos.

Tras el partido, Durán fue informada de que los artistas se habían ido “a los golpes”, lo que la llevó a evacuar a la familia de Karol G a una suite más tranquila.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Camilo Pardo enfrentó una emergencia crítica al pilotear una avioneta: video

Viral

¡Increíble! perro se lanza desde un tercer piso para jugar y no sufre ninguna lesión

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado desata el llanto de Michelle en MasterChef: ¿qué ocurrió?

Otras Noticias

Dólar

¡Volvió a desplomarse! Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 18 de noviembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025.

Disidencias de las Farc

Procuraduría y Fiscalía investigan bombardeos a disidencias que dejaron menores muertos

La polémica se centra en la legalidad de los bombardeos, en los que se advertía la presencia de menores de edad.

Selección Colombia

Colombia vs Australia: esta sería la formación titular para cerrar el 2025

Cuidado personal

Experta recomienda tres ejercicios fáciles y rápidos para mejorar la salud de las rodillas

Israel

Israel respaldó y celebró plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza