Pirlo arremete contra Blessd: "Para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo"

El cantante caleño volvió a referirse a su tensa situación con Blessd y confirmó que Feid sí le habría pegado.

Pirlo Feid Blessd
FOTO: Pirlo - IG | AFP

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
10:08 a. m.
Pirlo, artista caleño, arremetió públicamente contra Blessd con duras acusaciones relacionadas con regalías, traición profesional y presuntos actos de agresión.

El conflicto, que ya había mostrado tensiones previas, resurgió con fuerza tras el estreno del nuevo EP del artista antioqueño, titulado ExtraditaBlessd, el pasado 6 de noviembre. A través de sus redes sociales, Pirlo acusó a Blessd de apropiarse de ideas creativas y de quedarse con las regalías de sus colaboraciones anteriores.

Acusaciones de Pirlo: regalías, plagio y amenazas

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Pirlo amplió sus declaraciones, asegurando que Blessd se habría quedado con la totalidad de los ingresos generados por temas como Ziploc y Somos nosotros, en los que ambos participaron.

En sus propias palabras, el cantante expresó: “Yo no facturo de Ziploc ni de nada de eso, nunca cobré un peso, porque el Bendito se quedó con el 100 %. Eso sí es una rata…”. Estas declaraciones reforzaron la tensión entre ambos intérpretes.

La polémica tomó un giro adicional cuando Pirlo mencionó a Feid, otro referente del reguetón, asegurando que este habría agredido físicamente a Blessd durante la final de la Copa América 2024. Sin ofrecer pruebas, Pirlo afirmó: “Espero algún día encontrármelo de frente para pegarle la misma cachetada que te pegó el Ferxxo, por irrespetuoso”.

Proceso judicial entre Pirlo y Blessd

El conflicto entre los artistas no solo ha sido mediático. Desde octubre de 2025, el enfrentamiento entre los equipos de ambos músicos llegó al terreno legal. Iván Andrés Galindo Navia, mánager de Pirlo, presentó una denuncia formal contra Blessd por presunto secuestro, tortura y amenazas.

Según la versión de Galindo, el incidente ocurrió en mayo de 2024, luego de una grabación en Medellín, cuando su equipo habría sido retenido y agredido por personas vinculadas al entorno de Blessd.

El abogado del artista antioqueño desmintió las acusaciones y afirmó que no existe ninguna imputación formal en su contra. También aseguró que Blessd mantiene su enfoque exclusivamente en la música y que la denuncia carece de sustento legal.

