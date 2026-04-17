“Soy una liendra”: Blessd se pronunció sobre su polémica legal por presunto secuestro

Un nuevo escándalo ha permeado la carrera de Stiven Mesa Londoño, más conocido artísticamente como Blessd, pues la Fiscalía General de la Nación citó al artista y a su mánager Dímelo Jara a rendir interrogatorio el próximo 20 de abril tras recibir denuncias, por parte del artista Andrés Felipe Sánchez, por presunta retención ilegal, amenazas y violencia.

¿Qué dijo Blessd sobre el caso?

En las horas más recientes, el intérprete de ‘Mírame’ tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre la polémica legal por los hechos que habrían ocurrido el pasado mes de junio de 2022.

Pese a que no rindió mayor información y prometió dar nuevas declaraciones en las próximas horas, expresó que se iba a encargar de esclarecer las “falacias” que se estaban creando en su contra.

Yo soy una liendra, pero créame que esas falacias que hablan de mí no son. Ya pronto voy a salir a hablar y les voy a tumbar esas mentiras, manifestó.

Hasta el momento, Dímelo Jara no se ha pronunciado ante el asunto por lo que varios de sus fanáticos han manifestado estar al tanto de una contestación oficial por parte del equipo de trabajo del antioqueño.

Foto: Captura pantalla IG@blessd

¿Por qué se está investigando a Blessd?

El testimonio de Andrés Felipe Sánchez aseguró que habría sido presionado para firmar un contrato del que se negó. Ante esto, manifestó haber recibido golpes y ser amenazado con un arma de fuego.

Pese a que el proceso permaneció en etapa de indagación preliminar sin avances, durante cuatro años, ahora el cantante junto a su mánager tendrán que rendir interrogatorio el próximo 20 de abril.

La decisión corresponde a la admisión de una tutela por parte del Tribunal Superior de Medellín en la que la defensa de la víctima ordenó a la Fiscalía dar continuidad a las investigaciones.

La polémica legal ha vuelto a revivir la denuncia por parte del cantante Pirlo, quien también denunció al antioqueño por hechos similares tras ser acusado por el robo de una cadena de lujo.