Un indignante caso mantiene en alerta a la comunidad del barrio La Nohora, Villavicencio, en donde 21 perros fueron hallados hacinados y en pésimas condiciones dentro de una vivienda de la zona.

La denuncia fue puesta en conocimiento a las autoridades por residentes del sector, quienes manifestaron su preocupación por los constantes llantos de los animales y las malas condiciones en las que estos se encontraban.

¿Qué hallaron las autoridades en el rescate?

Según el más reciente reporte de la Policía de Villavicencio, los caninos se encontraban en estado de abandono al vivir en precarias condiciones dentro de la vivienda. Además del hacinamiento en el que se encontraban, dichos animales empezaron a presentar conductas violentas al atacarse los unos a los otros hasta causarse su propia muerte.

Tras conocerse los hechos, uniformados de la Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, se dirigieron hasta el sitio en donde estaban los 21 animales. Según el reporte de las autoridades, también se hallaron señales de posible maltrato al que eran sometidos los caninos.

Por esto, los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal en donde serán evaluados por médicos especialistas para tratar los posibles problemas de salud con los que varios de estos fueron encontrados.

El presunto dueño fue capturado por las autoridades y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de maltrato animal.

Penas contra el maltrato animal en Colombia

De acuerdo con la ley 2455 del 2025, más conocida como la ley Ángel, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses.

Además, tendrá inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.