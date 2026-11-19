Los más recientes enfrentamientos de la quinta edición de ‘Stream Fighters’ han dado bastante contenido en redes sociales en donde se ha discutido sobre los resultados finales, las presentaciones, entre otros de los más virales acontecimientos.

Por supuesto, la pelea estelar de la noche, entre La Valdiri y La Divaza, fue el centro de atención entre todos los asistentes ya que por primera vez se llevó a cabo un enfrentamiento entre un hombre y una mujer.

Aunque el triunfo se lo llevó Andrea Valdiri, decenas de internautas ya han manifestado sus inquietudes con respecto al veredicto final de los jueces y las presuntas desventajas que el hombre habría tenido durante la pelea.

¿Qué dijo La Divaza sobre su pelea contra Andrea Valdiri?

Durante uno de los más recientes streams, el venezolano habló abiertamente sobre el resultado de la pelea y algunas de las quejas que ha percibido por parte de cientos de internautas. Según el hombre, varios fanáticos estuvieron de acuerdo con que la victoria debió haber sido otorgada a él por la mayor cantidad de aciertos que habría tenido en el ring.

Además, uno de los elementos que más llamó la atención de la fanaticada correspondió a la decisión de la barranquillera de no usar casco durante el enfrentamiento ya que, según fanáticos, esto habría impedido al hombre dar golpes contundentes que pudieran sumar a su puntaje.

“Yo siento que fue injusto (...) ahora que lo pienso, en verdad, sí es injusto que un hombre pelee contra una mujer porque yo no sentí nada. La que usó casco fui yo de paso porque ella llegó en el último momento y se lo quitó”, afirmó.

Según sus comentarios, Andrea decidió pelear con él tras manifestar que ninguna mujer quería enfrentarse con ella en el mismo ring por lo que se determinó que el enfrentamiento era viable.

“Yo ahorita lo que siento es que ella (...) primero aceptar pelear contra un hombre y encima venir a quitarse el casco es ganador, yo no lo haría, yo no me quitaría el casco en ninguna pelea, ni con hombre ni con nadie”, finalizó.

Andrea Valdiri sobre su triunfo en ‘Stream Fighters’

Tras la ola de comentarios, la barranquillera dio a conocer que el dinero obtenido por participar y ganar en la pelea será destinado para la construcción de la vivienda que prometió entregarle a una de las pequeñas niñas a quien también le regaló su fiesta de 15 años.