Bruce Willis fue trasladado a un centro especializado para tratar su demencia

La familia del actor ha impactado a sus más fieles fanáticos al dar a conocer la novedad de que el hombre ya no vivirá más en compañía de su esposa e hijas.

A raíz del avanzado estado de su enfermedad, que lo ha llevado a tener importantes dificultades en su lenguaje, se determinó que el hombre debía recibir cuidados más especializados.

Bruce Willis fue trasladado a un centro especializado

Por medio de una reciente entrevista, para ABC News, la esposa del protagonista de ‘Duro de matar’ dio a conocer que la decisión es considerada como una de las más complicadas de su vida ya que aseguró que es lo que su esposo también desearía para su familia.

Bruce Willis fue diagnosticado, durante el año 2023, con demencia frontotemporal y desde entonces ha vivido en su casa con una serie de adaptaciones en su vivienda para poder garantizar su bienestar y facilitar algunos procesos propios de su enfermedad.

Según las declaraciones de la mujer, Willis actualmente posee un buen estado de salud física y se mantiene bastante activo pese a su condición. Sin embargo, ya ha presentado algunas afectaciones en el lenguaje. Por esto, su familia ha encontrado la manera para mantener la comunicación con el hombre por medio de un lenguaje adaptado a su condición.

¿Cuál es la enfermedad que padece Bruce Willis?

Durante el 2022 la esposa del actor confirmó que este padecía de afasia, un trastorno que afecta el habla, la manera con la que se escribe y se comprende el lenguaje escrito y oral. Meses después, se confirmó que Willis también padece demencia frontotemporal.

Según Mayo Clinic, este tipo de demencia agrupa distintas enfermedades cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro que se encuentran relacionadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

Algunos de los síntomas más recurrentes de esta enfermedad son los cambios en la conducta, afectaciones en el habla y lenguaje, varios trastornos de movimiento, entre otros.

Aunque se desconocen las causas exactas de esta enfermedad, la demencia frontotemporal se puede presentar por cambios genéticos y, en algunas ocasiones, se ha asociado con la esclerosis lateral amiotrófica.