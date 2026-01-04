BTS anuncia nuevo álbum para marzo y prepara gira mundial

El grupo surcoreano BTS confirmó este jueves que lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo, antes de iniciar una gira mundial. La noticia fue celebrada por millones de seguidores en todo el mundo y ratificada por su discográfica, Big Hit Music.

“Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”, escribió el líder de la banda, RM, en una carta manuscrita dirigida al club de fans oficial, conocida como ARMY.

Regreso de la banda tras la pausa militar

El disco será el primero de la agrupación desde Proof, la antología publicada en 2022, que se convirtió en el álbum más vendido de Corea del Sur ese año.

Tras ese lanzamiento, BTS entró en pausa mientras sus siete integrantes cumplían con el servicio militar obligatorio, del cual salieron el año pasado. El grupo había anunciado su regreso oficial para 2026.

Impacto cultural y económico

Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, cifra equivalente al 0,2 % del PIB nacional, según datos oficiales.

Además, ostenta el récord como el grupo más reproducido en Spotify y fue el primero del k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.

Con el nuevo álbum y la gira mundial, BTS busca retomar su papel como fenómeno cultural y económico, reafirmando su influencia en la industria musical global.