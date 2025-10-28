CANAL RCN
¿Qué son Las Guerreras K-Pop y por qué causan tanto furor? aquí la explicación

Las Guerreras K-Pop, no solo conquistó a la audiencia, sino que rompió múltiples récords de reproducción en más de cien territorios.

Guerreras K-Pop
Foto CLX Icons

octubre 28 de 2025
05:36 p. m.
Las guerreras K-Pop se han convertido en tendencia en los últimos días.

¿Qué son las guerreras K-Pop?

Todo comenzó con una producción animadade fantasía sobrenatural con estética de idol surcoreano, lo cual terminó convirtiéndose en el título más visto de la historia de Netflix, superando incluso a la exitosa serie El juego del calamar.

KPop Demon Hunters, o Las Guerreras K-Pop, no solo conquistó a la audiencia, sino que rompió múltiples récords de reproducción en más de cien territorios. Además, su banda sonora logró dominar las listas globales con gran facilidad.

De hecho, una larga lista de artistas del género K-Pop participó en la creación de las canciones oficiales, lo que impulsó aún más su popularidad. Entre ellos destacan reconocidos nombres del panorama musical surcoreano, cuyos temas se viralizaron en redes sociales y plataformas de streaming.

El fenómeno no solo representa un éxito para la animación asiática, sino también un punto de encuentro entre el entretenimiento digital y la cultura K-Pop, que continúa expandiendo su influencia en todo el mundo.

Canciones y éxito de las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop se mantienen desde hace semanas dominando las listas internacionales y las principales plataformas de streaming musical. Pocas producciones han logrado combinar con tanto éxito el impacto musical y cinematográfico, convirtiéndose en un fenómeno cultural global.

El listado “Top K-pop Songs Charts” de iTunes refleja diariamente este éxito, mostrando cómo las canciones inspiradas en la serie lideran los rankings en países como México, Colombia, Argentina y Perú, consolidando así su alcance en toda Latinoamérica.

