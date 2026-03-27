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BTS en Colombia 2026: así será la preventa y el paso a paso para comprar boletas

Preventa de BTS en Colombia: conozca las fechas, requisitos y el paso a paso para comprar boletas en El Campín y no quedarse sin entrada.

BTS en Colombia 2026: así será la preventa y el paso a paso para comprar boletas
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
10:14 a. m.
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La llegada de BTS a Colombia ya es una realidad y con ella comienza una de las ventas de boletería más esperadas del año. La gira incluirá dos fechas en el Estadio El Campín, los días 2 y 3 de octubre de 2026, y la empresa Ticketmaster será la encargada del proceso.

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Ante la alta demanda, la tiquetera entregó detalles clave para entender cómo funcionará la preventa, los requisitos y el paso a paso para comprar sin contratiempos.

Fechas clave y cómo acceder a la preventa

El proceso inicia incluso antes de la venta. “Del 27 de marzo al 2 de abril (2:00 p.m., hora Colombia): los fans interesados en acceder a la preventa deberán contar con una GLOBAL ARMY MEMBERSHIP y completar el registro previo en Weverse”.

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Luego, el 7 de abril a las 10:00 a.m. comenzará la preventa exclusiva para miembros, mientras que el 10 de abril a la misma hora se habilitará la venta general.

Entre las condiciones, los usuarios podrán registrarse para un máximo de tres ciudades en Latinoamérica y comprar hasta cuatro entradas por show.

Así funciona la fila virtual y el proceso de compra

Uno de los puntos más importantes es la fila virtual, diseñada para organizar el acceso. “El orden no depende de la velocidad de conexión”, lo que significa que todos tienen las mismas oportunidades.

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Antes de la venta, los usuarios ingresan a una sala de espera. Luego, son asignados a una fila y el acceso se da de manera progresiva. Cuando llegue el turno, tendrán 10 minutos para completar la compra.

Para evitar problemas, se recomienda tener la cuenta verificada, iniciar sesión con anticipación y contar con medios de pago listos.

Además, Ticketmaster reforzó su sistema de seguridad para bloquear bots y evitar la reventa. La recomendación es clara: comprar únicamente en canales oficiales para garantizar una experiencia segura y sin riesgos.

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