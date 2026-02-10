Capturan en Medellín a alias Gemelo, cabecilla narco de Costa Rica buscado por Interpol

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) capturó en Medellín a alias ‘Gemelo’, un ciudadano costarricense señalado de integrar la cúpula de una organización criminal dedicada al narcotráfico y requerido mediante circular roja de Interpol.

El operativo se llevó a cabo en un hotel del sector de El Poblado, donde las autoridades lograron ubicar al presunto delincuente tras labores de inteligencia que permitieron rastrear sus movimientos en Colombia.

Más de 27 capturados con circular roja en dos meses

Según informaron las autoridades, durante los últimos dos meses la Dijín ha logrado capturar a 27 personas buscadas internacionalmente por delitos como narcotráfico, homicidio y lavado de activos. Las solicitudes de extradición han sido emitidas por países como Estados Unidos, España, Perú, Panamá y Brasil, en el marco de la cooperación judicial y policial internacional.

El caso más reciente corresponde a alias ‘Gemelo’, quien habría abandonado Costa Rica el pasado 3 de junio con destino a Colombia con el propósito de evadir la acción de la justicia. Sin embargo, el seguimiento de las autoridades permitió ubicarlo y ponerlo a disposición de los organismos competentes para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

Vinculado con narcotráfico y sicariato

Las investigaciones señalan que alias ‘Gemelo’ era uno de los principales cabecillas de una estructura criminal dedicada a toda la cadena del narcotráfico, incluyendo el transporte, suministro, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes.

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De acuerdo con los reportes de inteligencia, además de sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas, el capturado también habría sido el responsable de facilitar armas de fuego, recursos económicos y vehículos utilizados para la ejecución de homicidios por encargo.

En medio de las operaciones desarrolladas en Antioquia, las autoridades también ubicaron a alias ‘Ash’, otro hombre señalado de tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.