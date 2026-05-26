Buscan mejorar la calidad de vida de perros y gatos con enfermedades crónicas con cannabis medicinal

La medicina veterinaria con cannabis continúa ganando espacio en Colombia como una alternativa terapéutica orientada a mejorar la calidad de vida de perros y gatos que enfrentan enfermedades crónicas, dolor persistente y procesos degenerativos.

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El crecimiento de este tipo de tratamientos responde a una búsqueda cada vez mayor de soluciones menos invasivas y más integrales para el cuidado de las mascotas.

Según estimaciones de Kunam Pets by Carmen’s Medicinals, el mercado de cannabis medicinal veterinario tendría un crecimiento del 35 % en Colombia durante 2026, impulsado por el aumento en el uso de terapias complementarias y productos respaldados por certificaciones del ICA.

La tendencia también se refleja a nivel internacional. De acuerdo con proyecciones citadas por la compañía, el mercado global de medicina con cannabis para animales superaría un crecimiento del 25 % para 2026, consolidándose como parte de los estándares de cuidado veterinario.

El CBD gana espacio en la medicina veterinaria

El uso de extractos estandarizados de CBD ha comenzado a posicionarse como una herramienta de apoyo en tratamientos dirigidos a aliviar dolor, reducir inflamaciones y controlar síntomas asociados a diversas patologías.

Juan Romero, CEO de Kunam Pets, explicó que este tipo de tratamientos está diseñado específicamente para animales y se diferencia de los extractos artesanales por contar con certificaciones y procesos regulados.

El cannabis medicinal no busca reemplazar los tratamientos convencionales, sino integrarse en un enfoque multimodal. Esto permite, por ejemplo, reducir la carga farmacológica de analgésicos tradicionales, minimizando efectos secundarios como la sedación excesiva o la irritación gastrointestinal, y mejorando la respuesta en cuadros de dolor crónico o inflamación persistente.

Romero aclaró que el componente más utilizado es el CBD, el cual no genera efectos de adormecimiento ni intoxicación en las mascotas, permitiendo su uso en perros, gatos, caballos e incluso algunos animales silvestres.

De acuerdo con la compañía, este modelo puede ayudar a disminuir la carga farmacológica de algunos analgésicos convencionales y reducir efectos secundarios asociados a medicamentos tradicionales, como irritaciones gastrointestinales o sedación excesiva.

¿Qué puede tratar el cannabis medicinal en los animales?

Entre las principales aplicaciones identificadas por Kunam Pets se encuentran los tratamientos para animales geriátricos que presentan osteoartritis, enfermedades degenerativas y síndrome cognitivo disfuncional.

En estos casos, el objetivo es mejorar la movilidad y el descanso de perros y gatos adultos mayores, ayudando a disminuir molestias asociadas al envejecimiento.

Otro de los usos más frecuentes está relacionado con cuadros de ansiedad y estrés. Según la compañía, el CBD ha comenzado a utilizarse en mascotas afectadas por miedo a ruidos fuertes, ansiedad por separación o cambios bruscos de entorno.

Asimismo, el cannabis medicinal aparece como un coadyuvante en casos de epilepsia refractaria, especialmente cuando los medicamentos anticonvulsivantes tradicionales no logran controlar completamente las crisis.

La empresa también reporta un aumento en la demanda de productos tópicos para tratar irritaciones cutáneas, sensibilidad en la piel y recuperación de tejidos blandos.

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Supervisión veterinaria y productos certificados

El crecimiento de este mercado también ha estado acompañado por regulaciones que exigen estándares de trazabilidad y buenas prácticas de elaboración.

Según Romero, Colombia cuenta con una ventaja frente a otros mercados gracias a las normas que permiten garantizar productos con concentraciones exactas y libres de contaminantes.

El directivo señaló que esto representa una oportunidad para fortalecer la calidad de vida de los animales mediante tratamientos seguros y controlados.

Sin embargo, insistió en que cualquier terapia con CBD debe ser formulada y supervisada exclusivamente por médicos veterinarios, quienes son los encargados de ajustar dosis de acuerdo con la especie, el peso y las posibles interacciones con otros medicamentos.