¿Cada cuánto se recomienda cambiar de celular?, esto comentó la IA

La herramienta reveló que hay varios factores que influyen, como el desgaste de la batería y el sobrecalentamiento.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
08:36 p. m.
Para nadie es un secreto que cada vez que sale un nuevo modelo de teléfono, muchos usuarios sienten la curiosidad de conocerlo, probar sus funciones y, en algunos casos, reemplazar su dispositivo actual. Ante esto, surgió la pregunta: ¿cada cuánto tiempo se debería cambiar de celular?

¿Cada cuánto se recomienda cambiar de celular?, según la IA

Según la Inteligencia Artificial, lo más recomendable es hacerlo cada dos o tres años, aunque esta cifra puede variar según el uso, el cuidado y las necesidades de cada persona.

Uno de los principales motivos para hacer el cambio son las actualizaciones del sistema operativo, ya que con el paso del tiempo, los fabricantes dejan de ofrecer soporte a los modelos antiguos, lo que puede afectar la seguridad y el rendimiento del equipo.

Otro factor clave es la batería, que con los años tiende a degradarse, provocando una menor duración o incluso fallos al cargar. Además, el desgaste físico, como pantallas rayadas, botones dañados o cámaras con menor calidad, puede ser un indicador de que es momento de invertir en un nuevo dispositivo.

Señales que indican que es momento de cambiar tu celular

La IA identifica algunas señales que pueden ayudarte a saber cuándo tu dispositivo necesita ser reemplazado:

  • La batería se descarga rápidamente o el teléfono se calienta con facilidad.
  • El dispositivo se vuelve lento o presenta fallos al ejecutar aplicaciones.
  • Las actualizaciones del sistema ya no están disponibles.
  • Algunas apps dejan de funcionar correctamente o no son compatibles.
  • La memoria interna está constantemente llena, incluso después de eliminar archivos.
