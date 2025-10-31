¡Cuidado! Si ve estos puntos en su celular, alguien podría estar espiándolo

Se trata de una de las amenazas más difíciles de detectar y que ha evolucionado con el tiempo. Los ciberdelincuentes pueden acceder a información personal, mensajes, fotografías e incluso escuchar conversaciones sin que el usuario se dé cuenta.

¿Cómo detectar que lo están vigilando?

En la actualidad, este problema es cada vez más común, ya que los teléfonos móviles almacenan gran cantidad de datos sensibles. El llamado spyware o software espía actúa de manera silenciosa, consumiendo recursos del dispositivo y dejando señales que pueden pasar desapercibidas, como el drenaje repentino de batería, lentitud en el rendimiento o un sobrecalentamiento inusual.

De acuerdo con el portal especializado Computer Hoy, una de las pistas más evidentes de que algo anda mal son los puntos de color verde o naranja que aparecen cerca del notch o en la esquina superior de las pantallas de Android o iPhone. Estos indicadores advierten que alguna aplicación está utilizando el micrófono o la cámara.

En el caso de los dispositivos de Apple, estas luces también funcionan como una señal de advertencia ante posibles intrusiones. Si los indicadores se encienden sin que el usuario esté grabando, en una videollamada o usando el micrófono, podría tratarse de una aplicación o proceso malicioso que intenta acceder a permisos sin autorización.

Recomendaciones para proteger tu celular