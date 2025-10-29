¿Por qué los celulares se recalientan y qué hacer en esos casos?

Para nadie es un secreto que muchas personas se preocupan o se molestan cuando su celular empieza a recalentarse sin razón aparente. Sin embargo, este problema es más común de lo que parece y puede tener diferentes causas.

¿Por qué los celulares se recalientan?

Existen varios factores que influyen en el aumento de temperatura de los dispositivos móviles:

Defectos o averías en el hardware:

Un golpe fuerte o una caída pueden dañar la batería o algunos componentes internos, lo que provoca un mal funcionamiento y, por ende, un sobrecalentamiento.

Uso excesivo del procesador:

Tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, usar videojuegos exigentes o ver videos en alta resolución durante mucho tiempo puede aumentar la temperatura del equipo.

Carga prolongada o con accesorios defectuosos:

Dejar el celular cargando por horas o utilizar cargadores genéricos o de baja calidad puede generar calor excesivo en la batería.

Entorno caluroso:

La exposición directa al sol o a lugares con altas temperaturas también contribuye al sobrecalentamiento del dispositivo.

¿Qué hacer en casos de sobrecalentamiento?

Si tu celular se recalienta, sigue estas recomendaciones:

Evita cargarlo de inmediato:

Si notas que está caliente, desconéctalo del cargador y espera a que se enfríe antes de volver a conectarlo. Guárdalo correctamente:

Mantén el celular alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Si es posible, colócalo cerca de un ventilador o en un lugar fresco. Reduce el consumo de energía:

Cierra las aplicaciones en segundo plano, disminuye el brillo de la pantalla y desactiva funciones como Bluetooth, GPS o Wi-Fi cuando no las uses. Evita fundas gruesas o de materiales que retengan calor:

Algunas carcasas impiden que el celular disipe el calor adecuadamente. Actualiza el software:

A veces, los problemas de sobrecalentamiento se deben a fallos en el sistema operativo. Mantenerlo actualizado ayuda a mejorar el rendimiento.

En conclusión, el recalentamiento del celular puede deberse a múltiples causas, pero la mayoría se pueden prevenir con un uso adecuado y ciertos cuidados básicos. Si el problema persiste, lo más recomendable es acudir a un centro técnico especializado para evitar daños mayores.