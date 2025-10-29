¿Por qué los celulares se recalientan y qué hacer en esos casos?
El recalentamiento del celular puede deberse a múltiples causas, pero la mayoría se pueden prevenir con un uso adecuado.
Noticias RCN
07:37 p. m.
Para nadie es un secreto que muchas personas se preocupan o se molestan cuando su celular empieza a recalentarse sin razón aparente. Sin embargo, este problema es más común de lo que parece y puede tener diferentes causas.
¿Por qué los celulares se recalientan?
Existen varios factores que influyen en el aumento de temperatura de los dispositivos móviles:
- Defectos o averías en el hardware:
Un golpe fuerte o una caída pueden dañar la batería o algunos componentes internos, lo que provoca un mal funcionamiento y, por ende, un sobrecalentamiento.
- Uso excesivo del procesador:
Tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, usar videojuegos exigentes o ver videos en alta resolución durante mucho tiempo puede aumentar la temperatura del equipo.
- Carga prolongada o con accesorios defectuosos:
Dejar el celular cargando por horas o utilizar cargadores genéricos o de baja calidad puede generar calor excesivo en la batería.
- Entorno caluroso:
La exposición directa al sol o a lugares con altas temperaturas también contribuye al sobrecalentamiento del dispositivo.
¿Qué hacer en casos de sobrecalentamiento?
Si tu celular se recalienta, sigue estas recomendaciones:
- Evita cargarlo de inmediato:
Si notas que está caliente, desconéctalo del cargador y espera a que se enfríe antes de volver a conectarlo.
- Guárdalo correctamente:
Mantén el celular alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Si es posible, colócalo cerca de un ventilador o en un lugar fresco.
- Reduce el consumo de energía:
Cierra las aplicaciones en segundo plano, disminuye el brillo de la pantalla y desactiva funciones como Bluetooth, GPS o Wi-Fi cuando no las uses.
- Evita fundas gruesas o de materiales que retengan calor:
Algunas carcasas impiden que el celular disipe el calor adecuadamente.
- Actualiza el software:
A veces, los problemas de sobrecalentamiento se deben a fallos en el sistema operativo. Mantenerlo actualizado ayuda a mejorar el rendimiento.
En conclusión, el recalentamiento del celular puede deberse a múltiples causas, pero la mayoría se pueden prevenir con un uso adecuado y ciertos cuidados básicos. Si el problema persiste, lo más recomendable es acudir a un centro técnico especializado para evitar daños mayores.