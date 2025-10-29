CANAL RCN
¿Por qué los celulares se recalientan y qué hacer en esos casos?

El recalentamiento del celular puede deberse a múltiples causas, pero la mayoría se pueden prevenir con un uso adecuado.

¿Por qué los celulares se recalientan y qué hacer en esos casos?
octubre 29 de 2025
07:37 p. m.
Para nadie es un secreto que muchas personas se preocupan o se molestan cuando su celular empieza a recalentarse sin razón aparente. Sin embargo, este problema es más común de lo que parece y puede tener diferentes causas.

¿Por qué los celulares se recalientan?

Existen varios factores que influyen en el aumento de temperatura de los dispositivos móviles:

  • Defectos o averías en el hardware:
    Un golpe fuerte o una caída pueden dañar la batería o algunos componentes internos, lo que provoca un mal funcionamiento y, por ende, un sobrecalentamiento.
  • Uso excesivo del procesador:
    Tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, usar videojuegos exigentes o ver videos en alta resolución durante mucho tiempo puede aumentar la temperatura del equipo.
  • Carga prolongada o con accesorios defectuosos:
    Dejar el celular cargando por horas o utilizar cargadores genéricos o de baja calidad puede generar calor excesivo en la batería.
  • Entorno caluroso:
    La exposición directa al sol o a lugares con altas temperaturas también contribuye al sobrecalentamiento del dispositivo.
¿Qué hacer en casos de sobrecalentamiento?

Si tu celular se recalienta, sigue estas recomendaciones:

  1. Evita cargarlo de inmediato:
    Si notas que está caliente, desconéctalo del cargador y espera a que se enfríe antes de volver a conectarlo.
  2. Guárdalo correctamente:
    Mantén el celular alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Si es posible, colócalo cerca de un ventilador o en un lugar fresco.
  3. Reduce el consumo de energía:
    Cierra las aplicaciones en segundo plano, disminuye el brillo de la pantalla y desactiva funciones como Bluetooth, GPS o Wi-Fi cuando no las uses.
  4. Evita fundas gruesas o de materiales que retengan calor:
    Algunas carcasas impiden que el celular disipe el calor adecuadamente.
  5. Actualiza el software:
    A veces, los problemas de sobrecalentamiento se deben a fallos en el sistema operativo. Mantenerlo actualizado ayuda a mejorar el rendimiento.

En conclusión, el recalentamiento del celular puede deberse a múltiples causas, pero la mayoría se pueden prevenir con un uso adecuado y ciertos cuidados básicos. Si el problema persiste, lo más recomendable es acudir a un centro técnico especializado para evitar daños mayores.

