Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali Cocina

La capital del Valle del Cauca se prepara para recibir, entre el 19 y el 21 de septiembre, la séptima edición del Festival Gastronómico Cali Cocina, un evento que celebra la diversidad y riqueza culinaria de la región.

Durante tres días, Santiago de Cali se transformará en un escenario donde convergen tradición, innovación y cultura, consolidando su posición como uno de los destinos gastronómicos más destacados de Colombia y Latinoamérica.

Chefs internacionales, experiencias sensoriales y turismo gastronómico

El festival reunirá a reconocidos chefs nacionales e internacionales, emprendedores del sector, productores locales y apasionados de la buena mesa, quienes ofrecerán una programación cargada de sabores, saberes y experiencias sensoriales.

Los asistentes podrán disfrutar de demostraciones en vivo, talleres, muestras gastronómicas y espacios de networking que buscan fortalecer la industria culinaria del suroccidente colombiano.

Con esta nueva edición, Cali Cocina no solo promueve el talento local, sino que también impulsa el turismo y la economía regional, posicionando a la ciudad como un referente en la escena gastronómica continental.

Plato Michelin, catas gourmet y agenda académica: así se vive Cali Cocina

Uno de los grandes atractivos será la posibilidad de degustar un plato con estrella Michelin, traído especialmente para el festival por el restaurante Cali Cocina, una propuesta que busca democratizar la alta cocina y acercarla al público caleño.

Además, los asistentes podrán disfrutar de catas especializadas de vino, café y cerveza, así como una variada zona de restaurantes que representan lo mejor de la cocina local e internacional.

La programación incluye una robusta agenda académica con la participación de instituciones educativas, charlas magistrales, talleres y demostraciones en vivo. También habrá pabellones dedicados al turismo, a los proveedores del sector y a los emprendedores, fortaleciendo el ecosistema gastronómico y turístico de la región.

Con zonas de picnic, espectáculos culturales y una atmósfera festiva, Cali Cocina se consolida como un evento imperdible que celebra el sabor, la creatividad y la identidad del Valle del Cauca. Como lo afirman sus organizadores: “Todo en un solo lugar”.