Giro en homicidio de reconocido empresario en Cali: presunto asesino sería un familiar

La Fiscalía capturó a Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del empresario Jorge Hernando Uribe, quien fue desmembrado e incinerado en Cali en abril de este año.

Jorge Hernando tenía 74 años y había sido reportado como desaparecido el 6 de abril. La última vez que lo vieron fue saliendo del restaurante El Rincón de Belén en el barrio Santa Mónica.

Empresario estuvo desaparecido varios días

El 17 de abril, las autoridades encontraron su vehículo abandonado. A poca distancia estaba el cuerpo. Cabe mencionar que el día de la desaparición, él se reunió con su hermano.

Juan Carlos, reconocido relacionista público y jefe de protocolo de la biblioteca departamental, será imputado por los presuntos delitos de homicidio y desaparición forzosa. Lo que hace este caso particularmente impactante es que él era la persona que lideraba la campaña para ubicar a su hermano desaparecido.

Según informes del CTI de la Fiscalía, existen pruebas contundentes que señalan a Juan Carlos como presunto autor intelectual del homicidio del empresario. Las autoridades están analizando detalladamente los mensajes en redes sociales publicados por el sospechoso, considerándolos como elementos clave en la investigación.

Investigan al hermano como presunto responsable

El caso tomó un giro inesperado cuando, días después de la desaparición de Hernando, la Policía capturó a Brian Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, vinculado al caso. Este hombre fue presentado ante un juez por los delitos de desaparición forzada y homicidio, cargos que no aceptó.

Poco después de esta captura, Juan Carlos anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su hermano: “Con el corazón lleno de tristeza queremos informar que, después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe, quien ha partido de este mundo”.

Las autoridades ahora sostienen que Juan Carlos habría participado en la planeación de la desaparición y posterior asesinato.