CANAL RCN
Colombia Video

Giro en homicidio de reconocido empresario en Cali: presunto asesino sería un familiar

En abril fue hallado muerto el empresario Jorge Hernando Uribe. Las recientes pistas están dando con un sospechoso.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
01:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía capturó a Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del empresario Jorge Hernando Uribe, quien fue desmembrado e incinerado en Cali en abril de este año.

Disturbios en Univalle: tractomulas incendiadas y una moto hurtada en el sur de Cali
RELACIONADO

Disturbios en Univalle: tractomulas incendiadas y una moto hurtada en el sur de Cali

Jorge Hernando tenía 74 años y había sido reportado como desaparecido el 6 de abril. La última vez que lo vieron fue saliendo del restaurante El Rincón de Belén en el barrio Santa Mónica.

Empresario estuvo desaparecido varios días

El 17 de abril, las autoridades encontraron su vehículo abandonado. A poca distancia estaba el cuerpo. Cabe mencionar que el día de la desaparición, él se reunió con su hermano.

Juan Carlos, reconocido relacionista público y jefe de protocolo de la biblioteca departamental, será imputado por los presuntos delitos de homicidio y desaparición forzosa. Lo que hace este caso particularmente impactante es que él era la persona que lideraba la campaña para ubicar a su hermano desaparecido.

Según informes del CTI de la Fiscalía, existen pruebas contundentes que señalan a Juan Carlos como presunto autor intelectual del homicidio del empresario. Las autoridades están analizando detalladamente los mensajes en redes sociales publicados por el sospechoso, considerándolos como elementos clave en la investigación.

Investigan al hermano como presunto responsable

El caso tomó un giro inesperado cuando, días después de la desaparición de Hernando, la Policía capturó a Brian Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, vinculado al caso. Este hombre fue presentado ante un juez por los delitos de desaparición forzada y homicidio, cargos que no aceptó.

Masacre en zona rural de Cali: tres personas fueron asesinadas en vía a La Buitrera
RELACIONADO

Masacre en zona rural de Cali: tres personas fueron asesinadas en vía a La Buitrera

Poco después de esta captura, Juan Carlos anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su hermano: “Con el corazón lleno de tristeza queremos informar que, después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe, quien ha partido de este mundo”.

Las autoridades ahora sostienen que Juan Carlos habría participado en la planeación de la desaparición y posterior asesinato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Bala perdida impactó en la cabeza de un niño de 8 años mientras jugaba en su casa en Medellín

Temblor en Colombia

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025!

JEP

Primera apelación de las víctimas sobre sentencia de la JEP contra los exFarc

Otras Noticias

Clásico RCN

El Clásico RCN 2025: nuevo duelo en las carreteras de Colombia

Prográmese para poder disfrutar del Clásico RCN 2025 y la batalla que habrá durante ocho días en las carreteras del país.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo hoy 19 de septiembre de 2025

¡Nueva jornada de ganadores en el Super Astro Sol tras el sorteo de este 19 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

ONU

ONU reimpone sanciones económicas a Irán por incumplimientos en acuerdo nuclear

Masterchef Celebrity Colombia

¿Regresa? Este eliminado sería el posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity

Turismo

La alianza que lleva vida a La Guajira: sangre y esperanza en vuelo