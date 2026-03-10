Famosa pareja de Colombia se separó: así lo anunciaron

En las últimas horas, dos famosos de Colombia comunicaron que, a pesar de que intentaron darse una última oportunidad, su relación llegó a su fin.

Se trata de Camila Santamaría, la famosa modelo y creadora de contenido, y Sebastián Villalobos, el importante actor, influencer y actual participante de MasterChef Celebrity Colombia.

En un primer instante, Camila, en una historia de Instagram, comunicó la decisión y dejó claro que no ha sido un proceso fácil.

Además, posteriormente, Sebastián Villalobos también se pronunció para pedir comprensión y respeto.

Así fue como Camila Santamaría confirmó su separación con Sebastián Villalobos

En su comunicado, Camila Santamaría puntualizó que ya no hay ganas de hacer un nuevo intento por la relación, pero también precisó que guardará en su mente todos los instantes bonitos que vivió junto a Sebastián Villalobos.

Además, dejó claro que su hija seguirá siendo su prioridad y la del influencer.

"Hay historias que uno sueña tan diferente, historias que crees que serán para siempre e historias que, aunque no terminen como imaginábamos, siempre van a formar parte de quienes somos. Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Sebastián. No ha sido una decisión fácil de tomar, más teniendo en cuenta que detrás de tantos años hay una historia, recuerdos, aprendizajes, muchísimo amor y, sobre todo, una familia", escribió la modelo.

"""Ya no hay ganas de intentarlo ni de un lado ni del otro y, además, quiero pedirles respeto y cariño para ambas partes, en especial por nuestra hija. Me quedo con todo lo bonito, con lo aprendido y con la tranquilidad de saber que algunas veces amar también significa saber cuándo dejar ir. Lo siento, hija, y lo siento, amigas. De corazón lo intenté", añadió.

¿Qué expresó Sebastián Villalobos tras el fin de su relación con Camila Santamaría?

En un breve, pero contundente mensaje, Sebastián Villalobos dio a entender que afrontará el proceso con serenidad y en los mejores términos.

"No todas pueden ser buenas noticias, pero quiero que sepan que estoy consciente en este momento de que hay una luz al final del túnel. Les escribo desde la tranquilidad, desde el amor y desde el respeto. Ahora mismo solo quiero que puedan sentirse presentes y, bueno, quizá entender que todas las parejas pasan por momentos difíciles que solo a ellos les corresponde solucionar", detalló.