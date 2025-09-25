CANAL RCN
Camilo Cifuentes apareció frente a la cámara: vea la foto que publicó el 'influencer'

El creador de contenido colombiano sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen poco común, en la que dejó ver más de lo habitual y dio pistas sobre su identidad.

FOTO: Captura de pantalla - Telecafé

septiembre 25 de 2025
09:20 p. m.
Camilo Cifuentes se ha convertido en tendencia en TikTok y otras redes sociales por su estilo único de crear contenido con un enfoque social. Su frase célebre “Yo afán no tengo” ya es reconocida en internet, al igual que sus videos en los que compra productos a vendedores ambulantes y luego los regala a personas vulnerables.

Lo que más ha llamado la atención es que nunca muestra su rostro, manteniendo un anonimato que genera aún más curiosidad entre sus seguidores.

La foto de Camilo Cifuentes que encendió la conversación

Recientemente, el influencer de Manizales compartió una fotografía que sorprendió a la comunidad digital. En la imagen, posaba con gorra y camiseta, inclinando la cabeza para cubrir su cara, pero dejando ver más detalles de lo habitual, como que es hincha fiel del Once Caldas.

Aunque no reveló su identidad por completo, la foto se convirtió en una pista visual que alimentó las especulaciones de los usuarios. Muchos comentaron que se trataba de la primera vez que lo veían tan “cercano” a mostrar quién está detrás de la voz.

Camilo Cifuentes
FOTO: Camilo Cifuentes - TikTok

¿Quién es Camilo Cifuentes?

  • Joven de 28 años, oriundo de Manizales.
  • Estudiante de Tecnología en Mecánica Industrial en el Sena.
  • Vive acompañado de su madre, su hermano y su novia, quienes lo apoyan en su labor solidaria.
  • Su misión es que la atención esté en las personas beneficiadas, no en su figura.
En entrevista con Telecafé, Cifuentes explicó por qué prefiere no mostrar su rostro: “Los protagonistas son las personas. No quiero darme a lucir ni generar fama. El anonimato es libertad”. Esta decisión refuerza su autenticidad y el mensaje de que lo importante no es él, sino las comunidades que se ven beneficiadas con cada acción.

