JuanDa grabó a Camilo Cifuentes: el disfraz que reveló detalles de su apariencia en Halloween

Dos de los creadores de contenido más influyentes y queridos de Colombia unieron fuerzas para un encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El reconocido bogotano JuanDa publicó un video especial de Halloween, y la sorpresa fue la aparición del misterioso Camilo Cifuentes, figura conocida por la calidad y el mensaje de sus contenidos.

La colaboración, además de ser divertida, tuvo un profundo componente social que conmovió a sus millones de seguidores.

Aprovechando la temporada de Halloween, ambos influencers optaron por disfraces inspirados en objetos que de niños consideraban lujos inalcanzables.

JuanDa asistió al encuentro vestido de forma ingeniosa como un cuaderno con stickers. Por su parte, Camilo Cifuentes, fiel a su estilo de mantener el misterio, se disfrazó de una lavadora, recreando un objeto que, según sus recuerdos de infancia, "solo lo tenían los ricos".

El misterio de Camilo Cifuentes: nuevos detalles revelados bajo el disfraz

Como ya es costumbre, Camilo Cifuentes no mostró su rostro, pues el voluminoso disfraz de lavadora ocultaba su identidad. Sin embargo, la viralización del video en las últimas horas desató un debate entre sus seguidores, que lograron identificar nuevos detalles sobre su apariencia física.

A pesar de que el rostro se mantuvo oculto, varios usuarios comentaron que, en el video, se alcanzaba a distinguir su cabello, parte de la ropa que vestía bajo el disfraz e incluso se logró apreciar su estatura.

El noble gesto social de los influencers: "Animar el espacio"

La emotiva reunión de Halloween no se limitó al humor y los disfraces. Ambos creadores de contenido aprovecharon su visibilidad para llevar a cabo una obra de caridad con un mensaje poderoso.

Los influencers visitaron una fundación en la capital del país que acoge a niños huérfanos que han enfrentado situaciones difíciles.

Según explicaron los creadores, querían mostrar que "aún hay muchísimos niños que ven estas cosas como algo imposible".