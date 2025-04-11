CANAL RCN
Tendencias

JuanDa grabó a Camilo Cifuentes: el disfraz que reveló detalles de su apariencia en Halloween

El misterio de Camilo Cifuentes fue captado por JuanDa en un emotivo video de Halloween. Conozca el viral disfraz de lavadora y los detalles del rostro del influencer que se alcanzaron a ver.

JuanDa y camilo cifuentes
Foto: redes sociales

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dos de los creadores de contenido más influyentes y queridos de Colombia unieron fuerzas para un encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Camilo Cifuentes se unió a Yeferson Cossio e hicieron inesperado anuncio: esto se sabe
RELACIONADO

Camilo Cifuentes se unió a Yeferson Cossio e hicieron inesperado anuncio: esto se sabe

El reconocido bogotano JuanDa publicó un video especial de Halloween, y la sorpresa fue la aparición del misterioso Camilo Cifuentes, figura conocida por la calidad y el mensaje de sus contenidos.

La colaboración, además de ser divertida, tuvo un profundo componente social que conmovió a sus millones de seguidores.

Aprovechando la temporada de Halloween, ambos influencers optaron por disfraces inspirados en objetos que de niños consideraban lujos inalcanzables.

JuanDa asistió al encuentro vestido de forma ingeniosa como un cuaderno con stickers. Por su parte, Camilo Cifuentes, fiel a su estilo de mantener el misterio, se disfrazó de una lavadora, recreando un objeto que, según sus recuerdos de infancia, "solo lo tenían los ricos".

El misterio de Camilo Cifuentes: nuevos detalles revelados bajo el disfraz

Como ya es costumbre, Camilo Cifuentes no mostró su rostro, pues el voluminoso disfraz de lavadora ocultaba su identidad. Sin embargo, la viralización del video en las últimas horas desató un debate entre sus seguidores, que lograron identificar nuevos detalles sobre su apariencia física.

Camilo Cifuentes apareció frente a la cámara: vea la foto que publicó el 'influencer'
RELACIONADO

Camilo Cifuentes apareció frente a la cámara: vea la foto que publicó el 'influencer'

A pesar de que el rostro se mantuvo oculto, varios usuarios comentaron que, en el video, se alcanzaba a distinguir su cabello, parte de la ropa que vestía bajo el disfraz e incluso se logró apreciar su estatura.

El noble gesto social de los influencers: "Animar el espacio"

La emotiva reunión de Halloween no se limitó al humor y los disfraces. Ambos creadores de contenido aprovecharon su visibilidad para llevar a cabo una obra de caridad con un mensaje poderoso.

Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda de forma anónima, denuncia grave problema en redes
RELACIONADO

Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda de forma anónima, denuncia grave problema en redes

Los influencers visitaron una fundación en la capital del país que acoge a niños huérfanos que han enfrentado situaciones difíciles.

Según explicaron los creadores, querían mostrar que "aún hay muchísimos niños que ven estas cosas como algo imposible".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

David Beckham

David Beckham fue oficialmente nombrado 'caballero' por el rey Carlos III

Shakira

¡Imparable! Shakira recibe reconocimiento tras hacer la gira latina más taquillera de la historia

WhatsApp

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?

Otras Noticias

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?

Las razones por las que la manzana verde son en el 'superalimento' que optimiza su salud. ¿Qué beneficios tiene?

Bogotá

Familia de Jaime Moreno pidió al alcalde Galán ofrecer recompensa para capturar al segundo implicado

La petición del abogado busca incentivar la colaboración ciudadana para dar con el paradero del hombre implicado en la muerte del joven.

Nequi

El mensaje con el que están suplantando a Nequi para robar su dinero

Selección Colombia

Colombia empató 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17: vea los goles

Reino Unido

Embajadora de Reino Unido destaca el impulso del turismo colombiano en la World Travel Market 2025 en Londres