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¿Quién es ‘La Mijita’? La influencer vinculada a Camilo Cifuentes

Ella es ‘La Mijita’, la influencer vinculada con Camilo Cifuentes. ¿Quién es?

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Foto: IG la-mijita-y camilo-cifuentes

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
07:50 p. m.
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Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’, es una creadora de contenido española que vive en Colombia. Su nombre comenzó a circular en medio de las versiones sobre la ruptura de Camilo Cifuentes, pero ella negó haber provocado el final de una relación.

La vida sentimental de Camilo Cifuentes se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que el creador de contenido confirmara el final de su relación con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo.

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En medio de las especulaciones apareció el nombre de Anthía López, conocida digitalmente como ‘La Mijita’, una influencer española que lleva varios años viviendo en Colombia y que ha construido una comunidad alrededor de contenidos relacionados con el país.

Aunque en redes sociales algunos usuarios comenzaron a señalarla como una supuesta tercera persona, esa versión no ha sido confirmada públicamente por los protagonistas. De hecho, López decidió pronunciarse para rechazar los señalamientos.

¿Quién es ‘La Mijita’, la influencer española?

Anthía López es una creadora de contenido española que reside en Medellín. En sus redes sociales comparte experiencias relacionadas con viajes, gastronomía, cultura y diferentes aspectos de la vida en el país.

Su relación con Colombia no es reciente. La influencer lleva alrededor de tres años viviendo en Medellín y en diferentes ocasiones ha mostrado el vínculo que ha construido con el país y sus habitantes. En agosto de 2026, por ejemplo, se desplazó hasta Cali para apoyar a personas afectadas por el terremoto que se registró en Colombia y realizó una campaña de ayuda para los damnificados.

En redes, donde utiliza el nombre @lamijita, reúne una comunidad de cientos de miles de seguidores.

Su contenido también la ha llevado a hablar de costumbres colombianas desde la perspectiva de una extranjera. En una publicación anterior, por ejemplo, llamó la atención por su reacción frente a la manera en que se viven las celebraciones de diciembre en Colombia.

¿Por qué relacionan a ‘La Mijita’ con Camilo Cifuentes?

El nombre de Anthía López empezó a aparecer en redes después de que Cifuentes confirmara el final de su relación con María Camila Sepúlveda.

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Algunos usuarios comenzaron a relacionar publicaciones de ambos y señalaron supuestas coincidencias, entre ellas la presencia de los dos en un evento en Manizales. También circularon imágenes de ‘La Mijita’ junto a un hombre que algunos internautas intentaron vincular con Cifuentes.

El creador de contenido se limitó a explicar que su relación había sido corta, que ambos intentaron sacarla adelante y que finalmente dejó de ser saludable para las dos partes.

¿Qué dijo ‘La Mijita’ sobre los rumores?

Ante la cantidad de comentarios que recibió, López publicó un mensaje en sus historias de Instagram para rechazar las versiones que la señalaban como responsable de la ruptura.

Post 'La Mijita'
Foto: IG 'lamiijita

La influencer aseguró que es “completamente falso” que se haya involucrado en un hogar o que haya sido la causa del final de una relación.

También sostuvo que fue fiel y respetuosa durante su relación anterior y explicó que no pretende entregar detalles sobre su vida privada para demostrar su versión.

Además, pidió a sus seguidores que no ataquen ni insulten a las personas involucradas y llamó la atención sobre el hijo que está por nacer.

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“Hay un niño de por medio y creo que, por encima de cualquier diferencia, merece crecer rodeado de respeto y tranquilidad”, expresó en su mensaje.

Por ahora, lo confirmado es la ruptura entre Cifuentes y María Camila Sepúlveda y los pronunciamientos de las personas involucradas. La supuesta relación entre Cifuentes y ‘La Mijita’ continúa siendo una versión surgida en redes y no un hecho confirmado públicamente.

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