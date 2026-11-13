Expareja de Camilo Cifuentes sorprendió con confesión sobre el influencer tras el nacimiento de su hijo

La vida personal de Camilo Cifuentes volvió a generar comentarios en redes sociales. Esta vez, la conversación no estuvo relacionada con su nueva relación sentimental, sino con el vínculo que mantiene con su hijo Juanito y el papel que desempeña como padre después de su separación de Camila Sepúlveda.

La expareja del creador de contenido respondió varias preguntas de sus seguidores mediante una dinámica en redes sociales. Entre las inquietudes que recibió, una estuvo relacionada directamente con la presencia de Camilo en la vida del menor, luego de la ruptura que protagonizaron y de las controversias que rodearon el final de su relación.

Ante la pregunta "¿El papá de tu hijo está presente?", Camila fue directa y destacó la responsabilidad de su expareja en la crianza del niño. "Sí, él es un papá presente y responsable con Juanito", aseguró la influenciadora.

No es la primera vez que Sepúlveda habla públicamente sobre el papel de Camilo en la vida de su hijo. En declaraciones anteriores, había reconocido que el creador de contenido respondía económicamente por el menor, aunque aclaró que esa responsabilidad no eliminaba las heridas emocionales que, según ella, le había dejado la relación.

¿Camila Sepúlveda quiere volver a enamorarse tras su ruptura con Camilo Cifuentes?

Durante la misma dinámica de preguntas, Camila también recibió inquietudes sobre su situación sentimental y la posibilidad de comenzar una nueva relación. Al respecto, manifestó que está abierta a encontrar un buen amor y que considera que enamorarse es una de las experiencias más bonitas.

Sin embargo, explicó que actualmente atraviesa una etapa personal en la que prefiere sanar, disfrutar de su maternidad y volver a encontrarse consigo misma después del nacimiento de su hijo. Por ahora, su prioridad está en su bienestar y en compartir esta etapa de su vida con Juanito.

Por su parte, Camilo Cifuentes ha mostrado públicamente su relación con la influenciadora española conocida en redes sociales como La Mijita. Ambos han compartido momentos juntos en sus plataformas digitales, luego de que su vínculo sentimental también despertara comentarios entre los seguidores del creador de contenido.