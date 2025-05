Así reaccionó Camilo al ver llorar a Emiro en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, atravesaron por una de las eliminaciones más sentidas durante la competencia. De esta manera, algunas celebridades han expresado su nostalgia al tener que enfrentar una semana más de juego ante la ausencia del más reciente eliminado.

La Casa de los Famosos Colombia despidió a Camilo Trujillo, quien fue el participante con la votación más baja por parte del público. Por esto, las reacciones no se hicieron esperar ya que Emiro no logró contener su llanto al percatarse de la salida de su compañero.

Minutos después de su eliminación, el actor tuvo la oportunidad de participar en el after show del programa para dialogar y espiar a sus excompañeros, quienes se dispusieron a comentar el hecho. De esta manera, Trujillo se percató de que Navarro se encontraba completamente desconsolado ante su salida, de modo que, no dudó en dejar ver sus lágrimas por su rostro.

Es un momento de felicidad, pero me da tristeza por ellos, pero por mi no porque yo voy a estar feliz. A mí me subestimaron y yo me uní a ellos porque pensé que iba a durar un mes, recalcó.