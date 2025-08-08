Reconocido cantante fue víctima de un millonario robo: lo amarraron en su propia casa

Uno de los cantantes internacionales más reconocidos del género urbano, fue víctima de un millonario robo en su vivienda ubicada en Emerald Lake, Trujillo Alto, Puerto Rico.

Se trata de José Fernando Cosculluela Suárez, que es conocido en la industria musical como Cosculluela y tiene 44 años.

Esta situación, según registra en una denuncia instaurada ante la Policía de Puerto Rico, se presentó el pasado miércoles 6 de agosto de 2025, en horas de la tarde.

Así fue el millonario robo del que fue víctima Cosculluela, el reconocido cantante de Puerto Rico

Las autoridades han detallado que, de acuerdo con los primeros reportes, dos hombres vestidos de negro ingresaron con armas de fuego a la casa de Cosculluela y amordazaron al artista y a dos de sus colaboradores.

Adicionalmente, también se ha indicado que los delincuentes tuvieron acceso a la oficina del cantante y a una de las habitaciones y, como consecuencia, se quedaron con múltiples pertenencias que superan el valor de los 308.000 dólares.

De igual manera, se ha revelado que antes de partir de la vivienda, se subieron a la camioneta Land Rover del cantante puertorriqueño y también se la llevaron.

En medio de esa coyuntura, las autoridades continúan revisando las cámaras del sector y adelantando las investigaciones correspondientes para ubicar a los presuntos delincuentes y esclarecer el caso.

La camioneta de Cosculluela ya fue recuperada

En el informe de la Policía se dejó claro que los ladrones se llevaron la camioneta de Cosculluela, pero que esta fue recuperada unas horas después en un negocio localizado en el municipio de Aguas Buenas.

"Tras cometer el robo, los individuos se apropiaron de una camioneta carca Land Rover, modelo Range Rover, color negro, año 2020, en la que emprendieron la huida con rumbo desconocido. Más adelante, el vehículo fue recuperado por el querellante", se expuso.