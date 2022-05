Canceló su boda porque la novia casi mata a su perro

Tras cuatro años de una ‘estable’ relación, y a tan solo días de contraer matrimonio con la que sería la mujer de su vida, un joven de 28 años decidió ponerle fin a su vida junto a ella por haber atentado, de manera indirecta, contra su perro.

Muchos califican esta historia como exagerada, otros como apropiada, lo cierto es que el amor del novio por “el mejor perro del mundo” sobrepasa todos los límites, incluso sus sentimientos hacia la prometida.

Aunque fue una acto de ‘negligencia y descuido’, el joven tomó la drástica decisión de acabar con su boda en vista de que la mujer que estaría a su lado podría atentar contra la integridad de su gran amigo.

El sábado, mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta, relató el novio.