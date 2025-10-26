Canción en la que Lizzo se refiere a polémica campaña de Sydney Sweeney fue demandada

Un video de Lizzo que recorrió las redes en agosto podría costarle caro a la cantante. En el clip, en el que interpreta un tema inédito titulado “I’m goin’ in till October”, se le ve lavando un automóvil con poca ropa mientras canta: “Tengo buenos jeans, como Sydney”. La referencia a la actriz Sydney Sweeney —y el impacto viral del fragmento— despertaron la atención del público, pero también de una firma de abogados que presentó una demanda judicial por presunta infracción de derechos de autor, en su contra.

El fragmento, que no llegó a ser lanzado comercialmente, logró ganarle una visita a un tribunal de California. Los abogados de la firma GRC Trust aseguran que la cantante utilizó sin permiso la pista de “Win or Lose (We Tried)”, una balada de los años 70 de la banda estadounidense Windy City, de la cual son propietarios de los derechos de autor.

En la querella, los abogados sostiene que Lizzo “obtuvo ganancias que no habrían sido posibles sin su infracción” y exigen una compensación equivalente a “las ganancias de los demandados, más todas las pérdidas de GRC”, además de una orden judicial que impida la distribución del tema.

Lizzo respondió a las acusaciones en su contra

La reacción de Lizzo fue inmediata. Su equipo legal declaró a la agencia AFP que estaban “sorprendidos” por la acción judicial y manifestaron: “Para que quede claro, la canción nunca fue lanzada comercialmente, ni monetizada, y no hay una decisión sobre cualquier uso futuro comercial de la canción”.

La controversia que rodea al clip de Lizzo tiene un eco particular por la figura de Sydney Sweeney, mencionada en la letra. La actriz de Euphoria protagonizó meses atrás una polémica campaña publicitaria para American Eagle, con el lema “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, que en inglés suena similar a “has great genes” (“tiene buenos genes”). El juego de palabras fue señalado por algunos usuarios como un guiño racista y con tintes de supremacismo blanco.

RELACIONADO Trump se va en contra de Taylor Swift y felicita a Sydney Sweeney por supuesto anuncio supremacista

¿Qué dijo AE sobre la campaña?

Aunque las críticas provinieron de un grupo reducido de activistas, figuras del Partido Republicano, como el senador Ted Cruz, salieron en defensa de Sweeney y denunciaron a la “izquierda loca” que “persigue a las mujeres hermosas”. Incluso el expresidente Donald Trump respaldó públicamente a la actriz.

Ante la controversia, American Eagle emitió un comunicado aclarando que “La campaña ‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ trata —y siempre trató— sobre los jeans” y reafirmó su mensaje inclusivo: “Como empresa, seguiremos celebrando cómo cada persona usa sus jeans AE con confianza, a su manera, porque unos buenos jeans le quedan bien a todo el mundo”.