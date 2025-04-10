Taylor Swift sorprende con mención al Real Madrid en su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift sacudió la industria musical con el lanzamiento de su esperado nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, una producción que marca otro capítulo en su evolución artística y consolida su influencia global.

El disco, estrenado este viernes, reúne una colección de canciones que exploran temas de introspección, poder femenino y transformación emocional, con el característico sello narrativo que ha definido su carrera.

El lanzamiento también generó revuelo entre los fanáticos del fútbol, luego de que la artista hiciera una sutil referencia al club español Real Madrid en una de sus canciones.

El guiño no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente los madridistas, quienes celebraron la mención en redes sociales con entusiasmo y sorpresa.

RELACIONADO Trump se va en contra de Taylor Swift y felicita a Sydney Sweeney por supuesto anuncio supremacista

“Wi$h Li$t”, la canción en la que Taylor Swift menciona al Real Madrid

Uno de los giros más sorprendentes del nuevo álbum de Taylor Swift se encuentra en la canción “Wi$h Li$t”, donde la artista hace una inesperada mención al Real Madrid.

“Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema. Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos. Y ese buen surf, sin hipócritas. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid”, canta Swift en una de las estrofas de la canción.

Hinchas del fútbol europeo comentaron la mención del Real Madrid

La alusión fue interpretada como una muestra del alcance global de su narrativa artística, capaz de conectar con públicos tan diversos como los amantes del pop y los hinchas del fútbol europeo.

La canción “Wi$h Li$t” se ha convertido en uno de los temas más comentados del nuevo álbum de Taylor Swift, luego de que miles de seguidores compartieran en redes sociales diversas teorías sobre el significado de una frase en particular.

El álbum está compuesto por 14 canciones que fusionan sonidos contemporáneos con matices nostálgicos, sin perder la narrativa íntima que ha definido la carrera de Swift. La producción ya apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más escuchados del año y se espera que alcance cifras récord en plataformas como Spotify y Apple Music.