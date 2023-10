Feid le puso picante a la presunta relación con Karol G: fuerte revelación sobre su intimidad

Durante los últimos meses, Feid ha sido el foco principal de todos los medios de comunicación y no solo por sus canciones, sino también por los rumores que se han dado a conocer de una vinculación reciente con Karol G, lo cual ha hecho que todos los seguidores de la "Bichota" y el "Ferxxo" estén atentos a cada detalle de la vida personal de las celebridades.

En esta oportunidad, Feid fue el encargado de ponerle picante a la presunta relación que tiene con Karol G, pues a pesar de que no mencionó el nombre de la antioqueña, habló de las relaciones íntimas que ha tenido durante los últimos 30 días, dejando sorprendidos a todos los seguidores y haciendo que los cibernautas lo relacionaran con la ‘Bichota’.

En entrevista con David Broncano en el canal Movistar Plus+, Feid dejó unas declaraciones bastante picantes sobre sus relaciones íntimas, luego de que el periodista le realizara bastantes preguntas subidas de tono, lo que hizo que los cibernautas quedaran sorprendidos sobre su presunta relación con Karol G.

Fuerte revelación de Feid en sus relaciones íntimas

En medio de la entrevista, el periodista le pregunta a Feid: “últimas relaciones sexuales durante los últimos 30 días. Cuentan, el delicioso clásico un punto, 'deliciosísimo' dos puntos, el petting (el popular manoseo) 0,6 y sex individual 0,2”, generando varias risas entre el cantante antioqueño.

Ante la pregunta sobre sus relaciones íntimas en los últimos días, Feid contestó “¿usted que piensa del Ferxxo?”, viviendo un momento cómico dentro de la entrevista, puesto que el antioqueño hizo una pose que causo carcajadas entre todas las personas del set, haciendo que el periodista lo comparara con un familiar.

Luego de un rato, Feid tomó valentía y respondió “yo creo que tengo unos 60 puntos, solo 'deliciosísimo' en los últimos 30 días” causando asombró en el periodista, quien dudo que el antioqueño pudiera tener 60 puntos en las relaciones íntimas.

Ante esta respuesta, todos los cibernautas comenzaron a deducir que esos deliciosísimos eran con Karol G, teniendo en cuenta los rumores que se han presentado durante los últimos días sobre una presunta relación.

Feid envió mensaje a Luis Díaz

En medio de la entrevista, Feid aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Luis Díaz, quien en la actualidad está viviendo un momento de incertidumbre tras el secuestro de padre.

"Esta (camiseta) me la dio Luis Díaz. Es que él está pasando por un momento 'pesadito' en estos momentos, le secuestraron a la familia. De donde me esté viendo, mi niño, que pase pronto, esto no se lo deseo a nadie. Se recupere de lo que sea que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía; entonces, que por favor eso pase rápido", señaló el artista paisa, de 31 años.

