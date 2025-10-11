¿Cargar el celular en ‘modo avión’ realmente funciona? esto dicen los expertos

Para nadie es un secreto que colocar el celular en modo avión puede acelerar la carga de la batería.

¿Es recomendable colocar el 'modo avión' en el celular para acelerar la carga de la batería?

Aunque esta función fue diseñada principalmente para los vuelos, su uso en tierra puede ofrecer varios beneficios al momento de recargar la batería.

Activar el modo avión puede favorecer la salud a largo plazo de la batería, especialmente en los dispositivos con baterías de iones de litio, las cuales tienden a degradarse más rápido cuando se exponen a altas temperaturas.

Esto se debe a que, al desactivar el procesador de red, los módems y las notificaciones, el teléfono reduce su consumo de energía y genera menos calor durante la carga. Por ello, cuando se conecta el móvil con el modo avión, no está gastando energía ni recibiendo señales, lo que permite una recarga más rápida y eficiente.

Según el portal especializado Xataka Móvil, al suprimir la conexión a la red y evitar que el móvil reciba notificaciones , se minimiza la pérdida energética y también se reduce el calentamiento del dispositivo

Desventajas de utilizar 'modo avión' al cargar el celular

Una de las principales desventajas de activar el modo avión mientras se carga el celular es que, durante ese tiempo, no se pueden recibir llamadas, mensajes ni acceder a internet.

Esto podría representar un problema en caso de que ocurra una emergencia familiar o laboral, ya que la persona quedaría incomunicada temporalmente.