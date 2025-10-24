CANAL RCN
Estos son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp este 31 de octubre

Las actualizaciones en los dispositivos móviles son esenciales para el funcionamiento del sistema de mensajes.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
12:33 p. m.
WhatsApp realiza constantemente actualizaciones en su tecnología para optimizar los procesos y su funcionalidad. Sin embargo, estos cambios no se pueden implementar en todos los dispositivos móviles, pues los más afectados por dichas actualizaciones son los celulares más antiguos y aquellos que se encuentran desactualizados.

Celulares antiguos y WhatsApp

El próximo 31 de octubre dejará de funcionar esta aplicación de mensajería en los dispositivos que poseen Android 5.0 o versiones pasadas. En iPhone será a los móviles con iOS 15.1 o anteriores.

En estos casos, se sugiere que las personas hagan la respectiva actualización de sus móviles para obtener la nueva versión y seguir usando WhatsApp con total normalidad. Sin embargo, no en todos los dispositivos estarán disponibles estas descargas.

Aunque la aplicación no bloquea, de manera inmediata, los usuarios dejarán de recibir actualizaciones que podrían representar serios riesgos en la privacidad de la información y otros problemas.

¿En cuáles celulares dejará de funcionar WhatsApp?

Algunos de los celulares Android que se verán afectados por esta actualización son algunos equipos Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei y HTC que fueron lanzados al público hace más de diez años.

iPhone

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus.

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend
  • Galaxy S5

Motorola

  • Moto G (primera generación)
  • Moto E (2014)

LG

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • LG G3

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V
  • Xperia Z2

Otras marcas

Huawei Ascend Mate 2
HTC One M8

¿Se puede eliminar la Meta IA en WhatsApp?

El asistente virtual de WhatsApp ya se encuentra en todos los teléfonos móviles por lo que para algunos usuarios ha resultado molesto su presencia entre el listado general de chats.

Aunque esta herramienta no puede ser borrada, puede funcionar bajo segundo plano al eliminar la conversación con esta. Por esto, se debe abrir el chat con la IA, dirigirse a los tres puntos superiores y dar clic en la opción “eliminar conversación”.

