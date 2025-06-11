¿Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el carro? estas son las principales razones

Muchas personas se preguntan si cargar el celular en el automóvil puede ser dañino o tener algún efecto negativo. Aquí le contamos todos los detalles.

¿Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el carro?

En principio, cargar el celular en el vehículo no representa un daño inmediato. Sin embargo, los expertos recomiendan h acerlo solo en casos de emergencia o como último recurso , ya que esta práctica puede afectar el rendimiento de la batería a largo plazo.

Esto ocurre porque el flujo de energía del automóvil es variable, y depende de factores como el modelo del vehículo, el año de fabricación y la potencia (en watts) del sistema eléctrico.

Con el tiempo, esta variación puede perjudicar la salud de la batería interna del celular, especialmente cuando se utiliza un puerto USB integrado en el carro, pues estos suelen proporcionar una corriente eléctrica más baja que la de un cargador convencional.

De igual manera, uno de los riesgos de utilizar el cargador en el automóvil, es que daña la batería del dispositivo, exponiéndolo a situaciones que no están hechas.

También, la carga puede ser lenta o ineficiente, lo que perjudica el dispositivo móvil.

Recomendaciones para cargar el celular en el carro