¿Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el carro? estas son las principales razones

Le contamos algunas recomendaciones y riesgos al usar este dispositivo en el automóvil.

Cargar en celular en el carro
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
10:59 a. m.
Muchas personas se preguntan si cargar el celular en el automóvil puede ser dañino o tener algún efecto negativo. Aquí le contamos todos los detalles.

¿Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el carro?

En principio, cargar el celular en el vehículo no representa un daño inmediato. Sin embargo, los expertos recomiendan hacerlo solo en casos de emergencia o como último recurso, ya que esta práctica puede afectar el rendimiento de la batería a largo plazo.

Esto ocurre porque el flujo de energía del automóvil es variable, y depende de factores como el modelo del vehículo, el año de fabricación y la potencia (en watts) del sistema eléctrico.

Con el tiempo, esta variación puede perjudicar la salud de la batería interna del celular, especialmente cuando se utiliza un puerto USB integrado en el carro, pues estos suelen proporcionar una corriente eléctrica más baja que la de un cargador convencional.

De igual manera, uno de los riesgos de utilizar el cargador en el automóvil, es que daña la batería del dispositivo, exponiéndolo a situaciones que no están hechas.

También, la carga puede ser lenta o ineficiente, lo que perjudica el dispositivo móvil.

Recomendaciones para cargar el celular en el carro

  1. Utilizar un adaptador de alta calidad y certificado de 12 V: Este tipo de adaptadores regulan la corriente de manera correcta y no conectándolo directamente a los puertos USB.
  2. Evitar temperaturas extremas: Evite dejar su dispositivo cargado bajo la luz directa del sol.
  3. No utilizar el teléfono mientras se carga: Esta puede ser la razón principal por la que se perjudica la batería a largo plazo.
  4. Lo más recomendable es utilizar cargador original: Esto prolonga la vida de la batería de su teléfono.
