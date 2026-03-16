Carín León lanza 'La Cura Fest' y convierte a Hermosillo en epicentro de la música mexicana

El cantante mexicano Carín León logró un importante hito en su carrera con el debut de “La Cura Fest”, un festival internacional que reunió a miles de fanáticos en Hermosillo, Sonora.

La primera edición del evento se convirtió en un éxito rotundo al congregar a más de 70.000 asistentes durante dos jornadas, consolidándose como uno de los espectáculos culturales más relevantes del noroeste de México.

El festival se llevó a cabo en el recinto ExpoGan de Hermosillo, donde el público respondió masivamente desde el primer momento. De hecho, las entradas se agotaron incluso antes de que se anunciara el cartel oficial de artistas, reflejando la expectativa que generó el proyecto impulsado por el intérprete de música regional mexicana.

“La Cura Fest”, el festival que impulsa Carín León en Sonora

La primera edición de La Cura Fest by Carín León reunió a grandes figuras de la música latina y mexicana, lo que convirtió al evento en una experiencia musical de gran formato.

Entre los artistas invitados destacaron el ícono del pop en español Alejandro Sanz, la cantautora Kany García, el cantante mexicano Kevin Kaarl y la agrupación Grupo Frontera, quienes hicieron parte del cartel del festival.

El propio Carín León fue el acto principal de ambas noches, cerrando el evento acompañado por varios invitados especiales con quienes compartió escenario. Entre ellos estuvieron Silvestre Dangond, Remmy Valenzuela, Gabito Ballesteros, Matisse y Bobby Pulido, entre otros artistas que se sumaron al cierre del espectáculo.

Impacto cultural y económico en Hermosillo

Más allá de la música, el festival también tuvo un impacto importante en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Durante el evento, los hoteles registraron ocupación del 100 %, mientras que los vuelos hacia la ciudad se agotaron ante la llegada de visitantes provenientes de diferentes lugares.

La gastronomía sonorense también tuvo un papel clave dentro del festival, ya que los asistentes pudieron disfrutar de diferentes espacios dedicados a la cultura local.

Con esta iniciativa, Carín León busca posicionar a Sonora como un punto importante para festivales internacionales. El artista vive actualmente uno de los mejores momentos de su carrera y continúa expandiendo su alcance global.

De hecho, el cantante ya prepara su gira “Norteamérica 2026”, que lo llevará por Estados Unidos y Canadá, además de convertirse en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, uno de los escenarios más innovadores del mundo.