CANAL RCN
Tendencias

Carín León lanza 'La Cura Fest' y convierte a Hermosillo en epicentro de la música mexicana

La Cura Fest by Carín León debutó con éxito en Hermosillo, Sonora, reuniendo a más de 70.000 asistentes y artistas internacionales en uno de los festivales más importantes de la música mexicana.

Carin León
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
06:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante mexicano Carín León logró un importante hito en su carrera con el debut de “La Cura Fest”, un festival internacional que reunió a miles de fanáticos en Hermosillo, Sonora.

Carín León lanza Chapayeka (Puro Chucky), su nuevo regalo musical de Navidad
RELACIONADO

Carín León lanza Chapayeka (Puro Chucky), su nuevo regalo musical de Navidad

La primera edición del evento se convirtió en un éxito rotundo al congregar a más de 70.000 asistentes durante dos jornadas, consolidándose como uno de los espectáculos culturales más relevantes del noroeste de México.

El festival se llevó a cabo en el recinto ExpoGan de Hermosillo, donde el público respondió masivamente desde el primer momento. De hecho, las entradas se agotaron incluso antes de que se anunciara el cartel oficial de artistas, reflejando la expectativa que generó el proyecto impulsado por el intérprete de música regional mexicana.

“La Cura Fest”, el festival que impulsa Carín León en Sonora

La primera edición de La Cura Fest by Carín León reunió a grandes figuras de la música latina y mexicana, lo que convirtió al evento en una experiencia musical de gran formato.

“La Última Peda Tour” de Grupo Firme inicia con estadios llenos y gran producción
RELACIONADO

“La Última Peda Tour” de Grupo Firme inicia con estadios llenos y gran producción

Entre los artistas invitados destacaron el ícono del pop en español Alejandro Sanz, la cantautora Kany García, el cantante mexicano Kevin Kaarl y la agrupación Grupo Frontera, quienes hicieron parte del cartel del festival.

El propio Carín León fue el acto principal de ambas noches, cerrando el evento acompañado por varios invitados especiales con quienes compartió escenario. Entre ellos estuvieron Silvestre Dangond, Remmy Valenzuela, Gabito Ballesteros, Matisse y Bobby Pulido, entre otros artistas que se sumaron al cierre del espectáculo.

Impacto cultural y económico en Hermosillo

Más allá de la música, el festival también tuvo un impacto importante en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Durante el evento, los hoteles registraron ocupación del 100 %, mientras que los vuelos hacia la ciudad se agotaron ante la llegada de visitantes provenientes de diferentes lugares.

Dua Lipa causa furor al cantar ‘Cariñito’ y el video se vuelve viral
RELACIONADO

Dua Lipa causa furor al cantar ‘Cariñito’ y el video se vuelve viral

La gastronomía sonorense también tuvo un papel clave dentro del festival, ya que los asistentes pudieron disfrutar de diferentes espacios dedicados a la cultura local.

Con esta iniciativa, Carín León busca posicionar a Sonora como un punto importante para festivales internacionales. El artista vive actualmente uno de los mejores momentos de su carrera y continúa expandiendo su alcance global.

De hecho, el cantante ya prepara su gira “Norteamérica 2026”, que lo llevará por Estados Unidos y Canadá, además de convertirse en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, uno de los escenarios más innovadores del mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Premios Óscar

Michael B. Jordan es viral tras salir de los Oscar a comer hamburguesa con el premio

Viral

Carrera Snoopy Fun Run desató críticas en Bogotá: corredores denunciaron problemas logísticos

La casa de los famosos

Beba habló tras salir de La Casa de los Famosos y aclaró lo que pasó con el esposo de Jhoanna Fadul

Otras Noticias

Medellín

Masiva protesta indígena bloquea el centro administrativo La Alpujarra en Medellín

Los manifestantes reclaman reconocimiento de sus autoridades por parte del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras.

Independiente Santa Fe

Santa Fe, al borde de la eliminación en Liga BetPlay: los puntos que debe hacer para entrar a los 8

Independiente Santa Fe empató con Alianza FC y quedó lejos del grupo de los ocho en la Liga BetPlay. Estas son las cuentas y los puntos que necesita para clasificar a los cuadrangulares.

Enfermedades

Murió Jeisson Pinzón, el joven con leucemia que se viralizó suplicando su medicamento a la Nueva EPS

Comercio

Importante empresa de lácteos cierra planta en Colombia y deja varios empleos afectados

Fútbol internacional

Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera, a los 78 años