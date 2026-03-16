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“La Última Peda Tour” de Grupo Firme inicia con estadios llenos y gran producción

Grupo Firme inició su gira “La Última Peda Tour” con estadios llenos en México y Centroamérica. La banda presentó un espectáculo de gran formato ante miles de fanáticos en Latinoamérica.

Grupo firme 2026
Foto: Gus Rincón

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
12:32 p. m.
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La música regional mexicana vive uno de sus momentos más fuertes en Latinoamérica, y una muestra de ello es el arranque de “La Última Peda Tour” de Grupo Firme, una gira que comenzó con estadios llenos y una producción de gran formato que ha sorprendido a miles de fanáticos en la región.

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El tour inició en Los Mochis, Sinaloa, donde la agrupación se presentó en el Estadio de Béisbol de Los Mochis ante 18.500 espectadores, logrando un lleno total. Este primer concierto marcó el punto de partida de una gira que busca consolidarse como uno de los espectáculos más importantes del regional mexicano en la actualidad.

Grupo Firme arranca gira con llenos totales en Latinoamérica

Tras el exitoso inicio en México, la gira continuó con una noche histórica en Ciudad de Guatemala, donde Grupo Firme ofreció un concierto de más de tres horas en el Estadio Cementos Progreso, reuniendo a 25.000 asistentes en un evento completamente sold out.

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El espectáculo se destacó por su ambiciosa producción técnica. El montaje incluyó 311 metros cuadrados de pantallas de alta definición, 520 luces robóticas, un ascensor escénico y una imponente estructura Layher de 20 metros de ancho por 18 metros de fondo.

A esto se sumó un sistema de sonido de 170.000 W RMS de potencia, lo que permitió ofrecer una experiencia de gran impacto para los seguidores de la banda.

La gira también vivió una noche memorable en Managua, Nicaragua, donde el grupo se presentó ante un estadio completamente lleno en el Estadio Nacional de la Soberanía, reafirmando la fuerte conexión que tiene la agrupación con el público centroamericano.

“La Última Peda Tour”, una de las giras más grandes del regional mexicano

Tras estos primeros conciertos, “La Última Peda Tour” continuará su recorrido por Latinoamérica con presentaciones en Tegucigalpa, Honduras; San Salvador, El Salvador; San José, Costa Rica, además de próximas fechas en Chile, Bolivia, Colombia y México.

El impacto del tour también se refleja en la venta de entradas. En Puebla, México, los conciertos programados para el 6 y 7 de mayo agotaron sus boletos en apenas dos horas desde que salieron al mercado. Cada presentación contará con 5.500 asistentes por noche.

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Con repertorios de más de tres horas, una producción monumental y miles de fanáticos coreando cada canción, Grupo Firme demuestra que su gira se perfila como una de las más ambiciosas del regional mexicano en el circuito latinoamericano.

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