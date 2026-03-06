Carlos Rivera presenta “Vida México”, su nuevo álbum inspirado en las raíces mexicanas

El cantante mexicano Carlos Rivera vuelve a conectarse con sus raíces musicales con el lanzamiento de “Vida México”, su nuevo álbum de estudio que rinde homenaje a la cultura, las tradiciones y los sonidos que han marcado la identidad del país.

El proyecto se presenta como una celebración de la música mexicana desde una mirada contemporánea, sin dejar de lado la esencia de los géneros tradicionales.

El disco, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, está inspirado en los colores, las tradiciones y el imaginario cultural de México. En esta ocasión, el mariachi se convierte en el eje central del álbum, permitiendo a Rivera explorar una nueva etapa artística que mezcla nostalgia, romanticismo y modernidad.

“Vida México” también funciona como la continuación del EP “Vida…”, lanzado en octubre pasado, ampliando ese concepto musical con un proyecto más amplio y lleno de colaboraciones.

Un álbum con grandes figuras de la música mexicana

El nuevo trabajo discográfico de Carlos Rivera incluye 15 canciones y un bonus track, además de colaboraciones con reconocidos artistas de la música mexicana como Pepe Aguilar y Ana Bárbara.

Entre los temas destacados del álbum se encuentran “Donde Estés Donde Estoy”, junto a Marisela, y “Sin Despedida”, interpretado con Alejandro Fernández. Este último sencillo ha tenido una gran recepción desde su lanzamiento y ya supera el millón de visualizaciones en YouTube, además de acumular millones de reproducciones en plataformas de streaming.

El álbum también incluye una nueva versión de “Recuérdame” junto a Natalia Lafourcade, una interpretación que aporta una sensibilidad especial al homenaje musical que Rivera quiso hacer a su país.

Todas las canciones fueron escritas por el propio artista en coautoría con compositores como Luis Mexia, Iván Games, Johan Sotelo y Omar Robles, entre otros.

Un homenaje a México y a su tradición musical

Para presentar oficialmente el álbum, Carlos Rivera ofreció una conferencia de prensa en el Salón Tenampa, uno de los espacios más emblemáticos del mariachi en México.

Durante el evento, realizado en el marco del centenario de este histórico lugar, se develó un mural dedicado al cantante. La obra fue realizada por el artista oaxaqueño Freddy, quien plasmó la identidad y la fuerza cultural mexicana en un homenaje al intérprete.

Con “Vida México”, Rivera reafirma su vínculo con las tradiciones musicales de su país y continúa con el impulso de su gira “Vida México Tour”, que recorrerá varias ciudades de México y España.

El artista también se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su presentación el 9 de mayo en la Plaza de Toros La México, uno de los escenarios más emblemáticos del país.