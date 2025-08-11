CANAL RCN
Carlos Rivera transformó el duelo por la muerte de su padre en su álbum 'Vida'

El cantante mexicano fusiona mariachi tradicional con otros ritmos para cantarle al amor desde el duelo.

Carlos Rivera transformó el duelo por la muerte de su padre en su álbum 'Vida'
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
09:07 p. m.
El cantante mexicano Carlos Rivera visitó Colombia para presentar su más reciente producción musical, un EP titulado ‘Vida’, que representa un homenaje personal a su padre, fallecido hace tres años, y una celebración de la tradición mexicana del Día de Muertos.

Es hablar de la muerte de una manera, tal vez, más bonita.

El artista explicó que el proyecto nació de un duelo al que decidió convertir en música.

Carlos Rivera, originario de Huamantla, Tlaxcala, aseguró que el álbum transforma el dolor en canciones de amor, reflejando la filosofía del Día de Muertos:

Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida.

El álbum de Carlos Rivera que revive el recuerdo de su padre fallecido

El músico explicó que esta producción discográfica busca “transformar algo tan duro y crudo como la muerte en algo hermoso, como es la celebración a la vida”.

Son canciones de amor, a pesar de que son canciones de dolor.

Se refirió puntualmente a ‘Vida’, la canción que dedicó a su padre fallecido:

Están dedicadas a mi papá, por ejemplo, que falleció hace tres años. Y este álbum nació de esto, de ese duelo convertido en algo hermoso: música.

‘Vida’ el EP en el que Carlos Rivera le canta a la muerte desde el amor

El EP incluye temas como ‘Calavera’, una canción tradicional que aborda la llegada de la muerte, y ‘Cuento de Nunca Acabar’, un dueto con Ana Bárbara que explora la memoria de los seres queridos.

Rivera destacó su intención de imprimir la cultura mexicana en cada aspecto del proyecto, "desde la comida, desde la cultura, las tradiciones".

Musicalmente, el trabajo representa una fusión innovadora que respeta las raíces del mariachi tradicional, mientras incorpora elementos contemporáneos.

"Mezclamos instrumentos, por ejemplo, como la guitarra cierreña que se usa en los corridos tumbados", explicó que buscó crear un sonido que conectara con nuevas generaciones sin abandonar la esencia tradicional.

La conexión de Carlos Rivera entre México y Colombia

El artista expresó un cariño especial por Colombia, país que visita para promocionar su nueva producción.

"Hay un cariño especial. Y, además, siento que hay una conexión directa, ¿no? De México, Colombia", dijo Rivera.

Señaló que ha colaborado previamente con artistas colombianos como Carlos Vives y Maluma, y manifestó su deseo de continuar trabajando con talentos del país.

