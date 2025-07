Carlos Vives es confundido con Silvestre Dangond en la calle: ¿cómo reaccionó?

El cantante samario es viral en redes sociales al protagonizar un particular hecho mientras se encontraba por las calles de Estados Unidos. El hecho ya ha generado cientos de reacciones en redes sociales, pues algunos internautas han manifestado que el hombre pudo sentirse incómodo.

El intérprete de ‘Robarte un beso’ es tendencia durante las horas más recientes ya que fue confundido con su colega Silvestre Dangond. Mientras se encontraba por las calles de Washington, con el objetivo de promocionar su participación en un festival de verano que se realizará próximamente, una mujer decidió gritar el nombre del cantante Silvestre Dangond.

Ante los comentarios de la ciudadana, quien gritó el nombre del cantante vallenato, Vives decidió reír mientras empezó a interpretar una estrofa de la canción ‘Cásate conmigo’ de Dangond. Mientras se encontraba grabando el clip, el hombre decidió suspender la grabación después de ser interrumpido por los gritos de la mujer.

Después de dicha situación, que ya es viral en redes sociales, el cantante compartió, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, un clip en que la manifestó que seguiría celebrando las canciones de su disco ‘La tierra del olvido 30’.

Por otro lado, el cantante vallenato es tendencia en redes sociales ya que, en una reciente entrevista, reveló lo que siente al ser comparado con el fallecido Diomedes Díaz. De esta manera, manifestó que se siente incómodo al ser comparado con el denominado ‘Cacique de la junta’ ya que recalcó que la raíz del vallenato debe honrarse y respetarse.

A mí no me gusta que me comparen con Diomedes porque yo siento que él es incomparable… cuando arman esas comparaciones yo he querido responder que bajen eso porque mucha gente cree que yo me comparo con él. La raíz se respeta, se valora y se enseña a las nuevas generaciones, afirmó el artista.