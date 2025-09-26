CANAL RCN
Carlos Vives recibe homenaje en los Premios Juventud como agente de cambio

El artista samario recibió un importante homenaje durante la más reciente edición del evento.

Foto: AFP
Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:58 a. m.
En las horas más recientes se llevó a cabo la nueva edición de los Premios Juventud 2025 que se celebraron en Panamá. La ceremonia contó con una serie de actuaciones magistrales en la que algunos de los artistas más representativos de la música latinoamericana hicieron nuevamente historia.

Carlos Vives recibe homenaje en los Premios Juventud 205

La primera edición, celebrada por fuera de Estados Unidos, inició con un homenaje en Panamá que contó con la participación de diferentes artistas como Farruko, Nati Natasha, Sech, Willie Colón, entre otros. Seguido de esto, la velada continuó con el especial reconocimiento a la carrera artística de otros cantantes.

Uno de los momentos más conmemorativos correspondió al homenaje que Carlos Vives recibió, pues el intérprete de ‘Robarte un beso’ ahora hace parte del grupo de aristas ‘Agentes de Cambio’, quienes, por medio de su música e influencia, aportan desarrollo cultural, ambiental y comunitario. En su caso, se resaltó su trabajo en Colombia a través de su fundación Tras La Perla.

El premio fue entregado por el cantante Wisin, quien manifestó su gran emoción y orgullo al entregar dicho reconocimiento a uno de los artistas más grandes dentro de la industria musical. Por supuesto, el momento desató la euforia de todos los asistentes del gran espectáculo ya que el samario se llevó amplias ovaciones para celebrar sus importantes triunfos.

Reflexión de Carlos Vives en los Premios Juventud

De igual manera, el hombre emitió un contundente discurso sobre la importancia de enviar mensajes positivos por medio de las canciones ya que considera que poner al servicio el cariño del público es una de las cosas más importantes dentro de la industria musical y, de esta manera, sembrar cosas positivas en las nuevas generaciones.

“Compartir esto con mis comunidades en Santa Marta con las que trabajamos desarrollo social, local, con identidad. Estoy muy orgulloso y compartirlo con las nuevas generaciones que sueñan con hacer música… no se olviden que hay razones más importantes por las que cantamos y hacemos música”, manifestó el artista.

