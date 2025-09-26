Camarógrafo de Shakira cae al grabarla en concierto y su reacción genera fuertes críticas

Shakira ha hecho historia con su exitosa gira mundial con la que ha marcado récords inimaginables para un artista latinoamericano. Sin embargo, sus espectáculos también han estado marcados por diferentes acontecimientos que se han llevado la atención de millones de internautas.

Camarógrafo de Shakira cae en pleno concierto

En las horas más recientes ha circulado un video en el que se observan imágenes inéditas de la más reciente presentación de la barranquillera en Veracruz, con la que se despidió de los conciertos de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en México. Por esto, su presentación estuvo marcada por diferentes momentos especiales que generaron gran sentimentalismo.

Sin embargo, un momento se tomó las redes sociales ya que, mientras la artista se encontraba realizando su caminata para subir al escenario, uno de los camarógrafos de su concierto cayó de espaldas al suelo al no percatarse de que una de las vallas del escenario se encontraba justo detrás suyo.

Ante la impactante imágen, la mujer se mostró sorprendida ya que realizó un gesto de sorpresa que quedó captada en cámaras. Sin embargo, pese a que el hombre permanecía en el suelo, por el mismo peso de la gran cámara que llevaba en sus manos, la artista continuó con su marcha y subió rápidamente al escenario para seguir cantando.

Dicha reacción fue fuertemente discutida en redes sociales ya que cientos de internautas manifestaron que su actitud habría sido “fría” y habría carecido de “empatía” al no haberle dado la mano al hombre para levantarse.

Otros usuarios recalcaron que la artista no podía hacer un mayor esfuerzo por el hombre ya que el show debía continuar sin ningún tipo de altercado o retraso. Pese a la división en los comentarios, Shakira volvió a llevarse las miradas al cerrar su gira, de manera impecable, en el país mexicano.

Shakira gana en los Premios Juventud

Por otro lado, los Premios Juventud se llevaron a cabo en las horas más recientes por lo que los colombianos brillaron una vez más en la importante premiación. Dentro de estos resultados se destacó el triunfo que la barranquillera obtuvo en la categoría mejor canción pop y/o urbana por su sencillo ‘Soltera’.

De esta manera, la mujer no dudó en expresar un mensaje de agradecimiento por el nuevo galardón que se suma a su amplia lista de triunfos musicales.

“Soltera es una canción que vino a sanar, a cambiar estigmas y a que la palabra misma adquiriera un nuevo significado. Soltera me mostró el poder de la amistad, del neologismo y lo mejor; que las mujeres juntas somos aún más fuertes. Gracias a todos los que la apoyaron, entendieron y abrazaron su mensaje”, manifestó.