CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Este viernes 26 de septiembre, se perfila como una jornada de movimiento, creatividad y conexión emocional.

Foto: Freepik
Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:04 a. m.
Este viernes trae una mezcla de energía renovadora y sensibilidad emocional. Los signos sentirán un impulso para cerrar pendientes, organizar mejor sus prioridades y abrirse a conversaciones que aclaren tensiones.

Será un día ideal para equilibrar lo laboral con lo personal, fortalecer vínculos y dejarse sorprender por gestos inesperados de apoyo o gratitud.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sentirás una oleada de motivación que te empuja a resolver pendientes que habías dejado de lado. Evita apresurarte ya que la paciencia será tu aliada para no cometer errores. En el amor, alguien cercano podría sorprenderte con un gesto de apoyo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad será clave en tu jornada. Te sentirás más seguro al tomar decisiones financieras. Sin embargo, no ignores las señales emocionales de quienes te rodean. Escuchar atentamente fortalecerá tus vínculos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu creatividad estará en punto alto y eso te ayudará a resolver problemas de forma ingeniosa. No dejes que la dispersión arruine tus avances. En lo sentimental, será un buen día para tener conversaciones profundas y aclarar malentendidos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El hogar y la familia ocuparán gran parte de tu atención. Un ambiente tranquilo te dará la energía para enfrentar nuevos retos laborales. Procura no cerrarte a nuevas propuestas ya que la flexibilidad te traerá buenas oportunidades.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma estará más fuerte que nunca, y atraerás personas con intereses similares. Aprovecha este magnetismo para impulsar proyectos en grupo. Eso sí, cuida el ego, pues no todo gira en torno a ti.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden y la organización te salvarán de un día que podría ser caótico. Si algo no sale como esperabas, respira antes de reaccionar. En el amor, será un buen momento para demostrar con hechos lo que sientes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía de este viernes te invita a equilibrar tu vida personal y laboral. Busca espacios para disfrutar de tu lado social, pero sin descuidar responsabilidades. Un comentario inesperado podría darte una valiosa lección.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tus emociones estarán intensas y podrías sentirte más sensible de lo habitual. Usa esta energía para conectar de manera auténtica con quienes amas. En el trabajo, tu intuición te guiará hacia decisiones acertadas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy sentirás el impulso de planear viajes o actividades diferentes. La rutina te pesa y necesitas aire fresco. Aprovecha para abrirte a nuevas experiencias. Una conversación con alguien lejano podría darte una visión renovada.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El enfoque práctico te ayudará a resolver situaciones complejas. No te exijas más de la cuenta. El equilibrio entre esfuerzo y descanso será fundamental. En lo emocional, alguien podría mostrarte gratitud por tu apoyo incondicional.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El día trae novedades inesperadas que te obligarán a improvisar. Confía en tu capacidad de adaptación. En el amor, tu originalidad será un punto de atracción, pero procura ser claro con tus intenciones.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad marcará tu jornada, y podrías sentirte más inspirado de lo habitual. Aprovecha esta energía para actividades artísticas o espirituales. No dejes que las preocupaciones externas apaguen tu intuición.

