¿Nuevo romance?: esta es la reconocida modelo con la que Westcol estaría saliendo

No cabe duda de que Westcol se ha convertido en uno de los empresarios y creadores de contenido más sobresalientes y reconocidos en el país, pues su amplia fama, obtenida principalmente por medio de redes sociales, lo ha llevado a protagonizar eventos mediáticos y a rodearse de creadores de alto renombre a nivel mundial.

¿Quién es la nueva pareja de Westcol?

La vida sentimental del empresario también se ha visto bajo el ojo del huracán ya que su más reciente relación con Aida Victoria Merlano fue objeto de discusión por parte de sus seguidores, quienes desataron una amplia polémica tras las razones por las que ambos habrían terminado su relación.

Pese a que en los primeros días del año ambos sorprendieron al realizar un stream juntos, el antioqueño dejó claro que no tenía intenciones de recuperar dicha relación al manifestar que sus vidas ya se encontraban separadas.

Por esto, en los días más recientes, el hombre ha estado relacionado sentimentalmente con una nueva mujer con quien ya habría compartido varios eventos en los últimos meses. Se trata de la modelo y creadora de contenido Luisa Castro, quien saltó a la fama al realizar videos en redes sociales junto a La Liendra, quien fue su primera pareja sentimental.

Así mismo, la antioqueña ha obtenido amplio reconocimiento por haber sostenido una relación con el cantante Reykon, quien habría finalizado su vínculo sentimental con la mujer en el 2025.

Videos de Westcol y la modelo

En redes sociales ya se han viralizado distintas imágenes en donde se le observa, al parecer, al empresario en compañía de la modelo, mientras se dan diferentes muestras de cariño por medio de abrazos y besos en Guatapé.

Pese a que ninguno de los dos ha utilizado sus cuentas oficiales para desmentir o corroborar que dicha información es verídica, las especulaciones entre los internautas se han incrementado ya que su cercanía se ha intensificado desde el mes de noviembre del 2025 cuando ambos famosos se mostraron juntos en varios eventos y videos.