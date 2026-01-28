CANAL RCN
Tendencias

¿Nuevo romance?: esta es la reconocida modelo con la que Westcol estaría saliendo

El empresario ha generado especulaciones sobre el nuevo romance que estaría protagonizando con una reconocida influencer.

Foto: AFP y captura pantalla TikTok @santi23_230
Foto: AFP y captura pantalla TikTok @santi23_230

Noticias RCN

enero 28 de 2026
03:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No cabe duda de que Westcol se ha convertido en uno de los empresarios y creadores de contenido más sobresalientes y reconocidos en el país, pues su amplia fama, obtenida principalmente por medio de redes sociales, lo ha llevado a protagonizar eventos mediáticos y a rodearse de creadores de alto renombre a nivel mundial.

Confirman el artista que cantará en el partido de Lionel Messi en Medellín
RELACIONADO

Confirman el artista que cantará en el partido de Lionel Messi en Medellín

¿Quién es la nueva pareja de Westcol?

La vida sentimental del empresario también se ha visto bajo el ojo del huracán ya que su más reciente relación con Aida Victoria Merlano fue objeto de discusión por parte de sus seguidores, quienes desataron una amplia polémica tras las razones por las que ambos habrían terminado su relación.

Pese a que en los primeros días del año ambos sorprendieron al realizar un stream juntos, el antioqueño dejó claro que no tenía intenciones de recuperar dicha relación al manifestar que sus vidas ya se encontraban separadas.

Por esto, en los días más recientes, el hombre ha estado relacionado sentimentalmente con una nueva mujer con quien ya habría compartido varios eventos en los últimos meses. Se trata de la modelo y creadora de contenido Luisa Castro, quien saltó a la fama al realizar videos en redes sociales junto a La Liendra, quien fue su primera pareja sentimental.

Así mismo, la antioqueña ha obtenido amplio reconocimiento por haber sostenido una relación con el cantante Reykon, quien habría finalizado su vínculo sentimental con la mujer en el 2025.

Karol Samantha revela video inédito de la captura de 'Epa Colombia' después de un año
RELACIONADO

Karol Samantha revela video inédito de la captura de 'Epa Colombia' después de un año

Videos de Westcol y la modelo

En redes sociales ya se han viralizado distintas imágenes en donde se le observa, al parecer, al empresario en compañía de la modelo, mientras se dan diferentes muestras de cariño por medio de abrazos y besos en Guatapé.

Pese a que ninguno de los dos ha utilizado sus cuentas oficiales para desmentir o corroborar que dicha información es verídica, las especulaciones entre los internautas se han incrementado ya que su cercanía se ha intensificado desde el mes de noviembre del 2025 cuando ambos famosos se mostraron juntos en varios eventos y videos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Confirman el artista que cantará en el partido de Lionel Messi en Medellín

Epa Colombia

Karol Samantha revela video inédito de la captura de 'Epa Colombia' después de un año

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez conmovió al mostrar al altar en el que habla con el artista y lo recuerda

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Salario de soldados en Colombia en 2026 aumentó: ¿En cuánto quedó?

Remuneración de la Fuerza Pública en 2026: soldados de menor rango celebraron el aumento.

Ecuador

¿Presidente Petro se ofreció a conversar con Daniel Noboa y el ecuatoriano lo ignoró?

El presidente ecuatoriano intervino después de su homólogo colombiano, pero no respondió a la solicitud pública en el foro que se desarrolla en Panamá.

Norte de Santander

Investigan desaparición de avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña: esto se sabe

Medicamentos

Niña de 9 años está en riesgo de perder un trasplante por falta de medicamentos: su papá fue el donante

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez aseguró ser mejor que Falcao, Muriel y Bacca