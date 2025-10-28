“No hables embustes”: Carolina Sabino le reclama al chef Nicolás en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se encuentran a punto de cerrar un ciclo más en la competencia que los acercará a la gran final de la décima temporada, del exitoso reality del Canal RCN.

Por esto, la implacabilidad de los chefs no se ha hecho esperar ya que han exigido resultados óptimos y que sean propios de la alta cocina. Sin embargo, a raíz de la tensa calma que se respira en la cocina, algunos participantes no han dudado en defender sus puntos de vista cuando sus resultados no son los mejores.

Carolina Sabino resuelve rencilla con Nicolás de Zubiría

Durante el reto más reciente de salvación, la actriz Carolina Sabino aprovechó un instante en la cocina para romper el silencio y manifestarse sobre una importante discusión que se desató con el chef Nicolás de Zubiría, mientras se encontraba cocinando.

Según la mujer, se desarrolló un malentendido en el que presuntamente ella insinuó que su mal resultado en el reto anterior se había desarrollado a raíz de las sugerencias que el cartagenero le dio. Por esto, el descontento no se hizo esperar, pues los demás cocineros llegaron a expresar que la actriz se “molestaba cuando le iba mal”.

Por esto, Sabino decidió sincerarse y aclarar la polémica situación que generó tensión durante los retos más recientes.

“Lo que me choca es pensar que Nicolás dice que, según él, yo me quejé de la visita el reto anterior y yo no me he quejado. Al contrario, yo decidí tomar el camino de la sugerencia… que no me fue bien son otros 500 pesos y que no lo hice bien seguramente. No hables embustes porque sabes que a mí me encanta que me visites”, manifestó la mujer.

El chef expresó su asombro ya que reconoció la importancia de que la cocinera pudiera aceptar sus errores en la competencia.

Nuevo integrante del top 8 en MasterChef

Por otro lado, cinco participantes se enfrentaron en el más reciente reto de salvación en donde el principal desafío era replicar un plato con la mayor exactitud posible. Sin embargo, no todos obtuvieron los mejores resultados ya que los jueces hicieron importantes sugerencias a la hora de degustar.

No obstante, un platillo se llevó la especial atención ya que Pichingo realizó una panna cotta con el 98% de exactitud a la original, según explicó el chef Rausch. Fue así como el humorista tuvo el privilegio de quitarse el delantal negro, subir al balcón e ingresar al top 8 del juego.