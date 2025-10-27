Un plato arrasó: este es el nuevo participante que ingresó al top 8 de MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a punto de culminar un ciclo más y llegar a conformar finalmente el top 8 de la décima temporada. Por esto, los jueces han manifestado su intención por no ver los mismos errores y degustar platillos propios de la alta cocina.

Reto de salvación en MasterChef Celebrity

Los cinco participantes en riesgo de eliminación se enfrentaron a un nuevo reto de salvación en el que tuvieron que sorprender a los jueces al replicar, a la perfección, diferentes preparaciones que les fueron designadas a cada uno. Por esto, la concentración y las técnicas fueron fundamentales ya que el mal uso de cualquier ingrediente podría ser determinante.

Ante un reto acalorado, todos los cocineros lograron finalizar sus preparaciones para ser presentadas ante los tres chefs. No obstante, los problemas de técnica fueron protagonistas ya que los errores no tardaron en aparecer en varios platillos.

Este fue el caso de Alejandra, quien, ante todo pronóstico, presentó un ramen que tenía errores en su punto de sal. Sin embargo, no todos tuvieron desaciertos ya que Pichingo presentó una panna cotta con una exactitud del 98%, de modo que, se convirtió en el cocinero salvado.

Por supuesto, las reacciones no tardaron en aparecer ya que los demás cocineros manifestaron que este resultado era de esperarse ya que su plato fue el único que no recibió observaciones negativas por parte de los tres jueces.

Así mismo, algunas cocineras como Patty recalcaron su emoción por seguir contando con la presencia del humorista ya que exaltó su talento culinario y su capacidad para regalar sonrisas a los demás.

¿Cuáles son los participantes en riesgo de eliminación?

De esta manera, los cuatro participantes que tendrán que enfrentarse en un nuevo reto de eliminación para disputarse por su cupo en el top 8 del juego serán Raúl, Carolina, Ricardo y Alejandra.