Hijo de Cristiano Ronaldo presume su primer carro de lujo: esta es la millonada que vale

Mediante sus redes sociales, el hijo del astro portugués mostró el lujoso auto que se compró.

noviembre 03 de 2025
07:30 p. m.
El hijo del afamado futbolista portugués, Cristiano Ronaldo Jr. ha acaparado la atención en redes sociales al presumir su "primer coche".

Se trata de un Lamborghini Urus S, un SUV deportivo de altísimas prestaciones y un precio que se cuenta en cientos de miles de dólares.

A sus apenas 15 años, el primogénito del astro portugués ha demostrado que la pasión por el lujo y los vehículos de alta gama es una herencia que trasciende el campo de juego.

El joven, que actualmente forma parte de las categorías inferiores del club Al-Nassr en Arabia Saudita y recientemente debutó con la selección Sub-16 de Portugal, compartió una imagen en su cuenta de redes sociales posando al lado de su flamante adquisición. El vehículo en cuestión es un Lamborghini Urus S de color blanco, considerado un "vehículo utilitario superdeportivo" que combina la potencia de un deportivo puro con la practicidad de un SUV.

La millonada que vale el 'primer carro' del hijo de Cristiano Ronaldo

El Lamborghini Urus S es uno de los SUV más potentes del mercado global. Bajo su imponente capó, este vehículo alberga un motor V8 biturbo que entrega una potencia de hasta 650 caballos de fuerza.

Estas características le permiten alcanzar una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,5 segundos y una velocidad máxima de 305 km/h, cifras que lo colocan a la altura de muchos superdeportivos tradicionales.

El valor de mercado de este coloso de la ingeniería italiana oscila entre los 265.000 y los 300.000 euros, unos 1.163.051.709 de pesos colombianos, dependiendo de las especificaciones y el equipamiento adicional.

